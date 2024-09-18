¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¤ÇÅ¹°÷¤È¡ÖGET WILD¡×Â¨¶½Ï¢ÃÆ¡¡Æ°²è¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥È¥ê¥Ï¥À¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤³¤ÈÁ°»³ÅÄ·ò°ì¤µ¤ó¤¬2024Ç¯9·î16Æü¡¢¶öÁ³Ë¬¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤ÇÅ¹°÷¤ÈÏ¢ÃÆ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òX¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Õ¤¿Êý¤È¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×
Á°»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï16Æü¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¡¡TM NETWORK¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¡¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡Â¨¶½¤ÇGET WILDÏ¢ÃÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤ÈX¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»°ËÃ£»Ô¤ÎµÊÃãÅ¹¡Ö¥«¥Õ¥§ »ä¤Î¶õ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åº¤¨¤é¤ì¤¿1Ê¬35ÉÃ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢TM NETWORK¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖGET WILD¡×¤ò½÷ÀÅ¹°÷¤È¤¦¤Ê¤º¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤²¤ËÏ¢ÃÆ¤¹¤ëÁ°»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±éÁÕ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡Ö¥è¡¼¡ª¡¡¥¤¥§¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Á°»³ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¥¤¥§¡¼¥¤¡×¤È±þ¤¸¤ë¡£½÷ÀÅ¹°÷¡¢Å¹Æâ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿µÒ¤é¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ú¤·¤²¤Ê±éÁÕ¤Ë¡¢Æ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î½ë¤µ¤â¿á¤ÃÈô¤Ö¤¯¤é¤¤¥È¥ê¥Ï¥À¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª¤Õ¤¿Êý¤È¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×
¡Ö2¿Í¤È¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡¡100²ó¤¯¤é¤¤♡¡Ê¤¤¤¤¤Í¡Ë²¡¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¥µ¥ÓÁ°¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¼ó¿¶¤ê¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡ª¡¡³Ú´ïÃÆ¤±¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¤Ã¤Æ»×¤¦¡×