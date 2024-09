先日、ファーウェイは世界初の三つ折りスマートフォン「Mate XT」を発表しました。約40万円と高価格ながらも、折りたたんだ状態でわずか12.8mmという薄さが注目を集めています。

しかし、他の中国メーカーも三つ折りスマホの開発を進めており、さらに薄くする計画を立てているとの噂が報じられています。

著名リークアカウントの@RODENT950は「Honorが三つ折りで1cmの厚さを目指している」とXで述べています。

Honor aiming to 1cm total thickness of their tri-folder pic.twitter.com/QUBViMlh5H

