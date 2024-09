くら寿司にて、人気の「味付いくら」を特別価格で販売し、ミョウバン不使用の「濃厚うに(一貫)」も登場する「いくらとうに」フェアを開催。

人気のお寿司をお得に楽しめる、食欲の秋にぴったりなフェアです☆

また、「ふり塩熟成まぐろ」も3日間限定の特別価格で提供されます!

くら寿司「いくらとうに」フェア

期間:2024年9月20日(金)〜期間・数量限定

回転寿司チェーン「くら寿司」にて、2024年9月20日より期間限定で「いくらとうに」フェアを開催。

人気メニュー「味付いくら」が特別価格、二貫115円で楽しめるほか、ミョウバン不使用の「濃厚うに(一貫)」も販売されます。

さらに9月20日からの3日間限定で「ふり塩熟成まぐろ」を、くら寿司全店にて特別価格・税込100円で販売。

イクラやウニなどの豪華食材に、グランプリを受賞したこだわりのマグロをお得に味わえるフェアです!

味付いくら

販売期間:2024年9月20日(金)〜10月3日(木)

価格:115円(税込)

人気メニューの「味付いくら」を期間限定の特別価格、二貫115円で提供する「いくらとうに」フェア。

担当バイヤーが産地や加工場にまで出向き、鮮度の良いイクラを厳選しています!

さらに、国内の加工場にて目視で細かく選別したイクラをくら寿司特製の醤油ベースのタレに漬け込み、味の染み込んだ際立つ濃厚なコクを堪能できるメニューです。

※特別価格は2024年9月20日〜10月3日の販売価格

濃厚うに(一貫)

販売期間:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)

価格:230円(税込)

「濃厚うに(一貫)」は、一般的に形崩れを防ぐために使用される添加物の「ミョウバン」を一切使わず、苦みがないのが特徴。

口の中でとろけていくような食感と、濃厚な旨み、鼻に抜ける上品な磯の香りが楽しめます。

あわび肝ソース(一貫)

販売期間:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)※数量限定

価格:180円(税込)

生きたまま茹でることで、鮮度を保ちながら身を柔らかくしたアワビを、甘辛い特製の煮詰めタレに漬け込んで味付けした「あわび肝ソース(一貫)」

ソースとして使用する肝は、旨みを閉じ込めるために、丁寧に一つずつ取って蒸し上げています。

そこにくら寿司特製の醤油タレなどを加えてペースト状にすることでできる、ほど良い苦味の出汁肝ソースは噛むほどにアワビの旨みを感じ、相性抜群。

まるで高級寿司店のような逸品です!

穴子たっぷり手巻き

販売期間:2024年9月20日(金)〜10月3日(木)

価格:115円(税込)

持ち帰り:不可

目利きのプロが厳選した鮮度の良い原料を使用し、特製の醤油ベースのタレでふっくらと炊いていた「穴子たっぷり手巻き」

穴子をたっぷり詰め込んだ食べ応えのあるボリューム感なのに、切り落としの原料を使うことで、リーズナブルな価格を実現しています。

穴子のふわふわ食感と、キュウリの歯切れの良さが相性抜群です。

太刀魚蒲揚げ

販売期間:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)※数量限定

価格:230円(税込)

国産の太刀魚を揚げ、自家製の甘辛い醤油ベースで漬け込んだ「太刀魚蒲揚げ」

太刀魚のふんわりとした身と旨みが、しっとりした食感とともに楽しめます。

黒毛和牛てんこもり

販売期間:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)

価格:250円(税込)

持ち帰り:不可

高級食材である黒毛和牛を、シャリの上にふんだんに盛りつけた「黒毛和牛てんこもり」

ジューシーな牛肉と、相性抜群なすき焼き風の甘めの味付けで、食欲をそそる一品です。

ふり塩熟成まぐろ

販売期間:2024年9月20日(金)〜9月22日(日)

価格:100円(税込)

年間7,000万皿を販売する人気ナンバーワン商品「ふり塩熟成まぐろ」は通常税込115円(※)を、2024年9月20日からの3日間は全店、特別価格の税込100円で提供。

「ジャパン・フード・セレクション」の「スペシャリテ部門(2024年7月)」にて、回転寿司業界で初となる最高位のグランプリを受賞したことを記念しての特別価格です!

くら寿司独自技術のふり塩加工を施して余分な水気を飛ばし、旨みを凝縮させたうえで、さらに熟成させる「ふり塩熟成まぐろ」

まぐろの旨みを最大限引き出し、赤身がもつほどよい酸味と旨みが感じられ、ねっとりとした食感が特徴です。

※店舗により価格が異なります

無添蔵「鹿児島・沖縄」フェア

期間:2024年9月20日(金)〜2024年9月29日(日)

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

くら寿司のハイグレードブランド“無添蔵”では、2024年9月20日より「鹿児島・沖縄」フェアをスタート。

鹿児島県のクロムツやヒラマサ、沖縄県のアオダイなどが期間限定で登場します!

【鹿児島県産】炙りくろむつ

販売期間:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)

価格:440円(税込)

皮目を炙った「【鹿児島県産】炙りくろむつ」

程よく脂が落ち、風味よく味わえる一皿です。

【鹿児島県産】ひらまさ

販売期間:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)

価格:390円(税込)

ブリやカンパチと並ぶヒラマサも「鹿児島・沖縄」フェアに登場。

身が締まり、旨味ののった味わいを楽しめます。

【沖縄県産】美ら海 すじあら

販売期間:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)

価格:440円(税込)

沖縄の三大高級魚「スジアラ」

噛みしめるほどに旨みや甘みが広がります!

【沖縄県産】美ら海 あおだい

販売期間:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)

価格:440円(税込)

白身が美味しいアオダイ。

上品な味わいを堪能できます。

【鹿児島県産】きびなご天ぷら

販売期間:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)

価格:320円(税込)

持ち帰り:不可

「【鹿児島県産】きびなご天ぷら」は、店内限定メニュー。

淡泊ながら味わい深いきびなごの美味しさを、衣の中に閉じ込めています。

しろくま風ソフト

販売期間:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)

価格:330円(税込)

持ち帰り:不可

デザートには、鹿児島名物「しろくま風ソフト」も登場。

ソフトクリームに果物のトッピングが楽しいメニューです☆

人気のネタがお得に楽しめる、食欲の秋にぴったりのフェア。

くら寿司の「いくらとうに」フェアは、2024年9月20日より期間・数量限定で開催です!

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

