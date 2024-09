「コメダ珈琲店」に2024年秋冬の季節限定ケーキが登場。

不二家ミルキーとコラボした「ミルキーミルクレープ」など、4種のメニューが季節限定で提供されます☆

コメダ珈琲店「2024年秋冬ケーキ」

販売期間:2024年9月25日(水)〜2025年2月下旬 ※予定

※安納芋のモンブランは2024年9月4日(水)より先行販売中

販売価格:各520円〜580円(税込)※店舗により価格は異なります

販売店舗:全国のコメダ珈琲店

フルサービス型の喫茶店・コメダ珈琲店に、2024年秋冬の新作ケーキ4種が季節限定で登場。

販売中の「安納芋のモンブラン」に、9月25日より「ミルキーミルクレープ」「魅惑のショコラケーキ」「純栗ぃむ」が仲間入りします。

不二家ミルキーとのコラボレーションケーキなど全ラインナップを紹介していきます☆

ミルキーミルクレープ

ミルクの自然な味わいを楽しめる、不二家の看板メニュー「ミルキー」とコラボした「ミルキーミルクレープ」

クリームと生地のおいしさ、そして層を重ねることで生まれる食感にこだわった、季節限定のコラボレーションケーキです!

なめらかな食感のミルキークリームは、ソフトキャンディのミルキーの、懐かしく優しい甘さを再現。

香ばしく焼き上げたクレープ生地と合わせ、丁寧に14層重ねています。

ミルキークリームとクレープ生地を一緒に頬張ると、重なる層の舌触りと、クレープ生地が次第にほどけてクリームと合わさるなめらかな食感を楽しめる味わい。

どこか懐かしく、ほっと優しい味わいの「ミルキーミルクレープ」は、コメダ自慢のコーヒーとも相性抜群です!

魅惑のショコラケーキ

カカオ72%のチョコレートを使用した、3層仕立ての「魅惑のショコラケーキ」

土台のどっしりとしたショコラタルトの上に、カカオの深いコクが楽しめる薄いチョコレートの層と、仕上げにまろやかなショコラクリームを重ねています。

味わいの異なる層が、カカオの深みと奥行きを演出するショコラケーキ。

カカオのほろ苦さも楽しめ、チョコレート好きに味わってほしい、ちょっぴりビターで本格的なショコラケーキです☆

※使用しているチョコレート類のうち80%使用

安納芋のモンブラン

旬の味覚である、国産安納芋を使用したモンブランは、季節を感じる秋冬ケーキ。

ココアスポンジの土台に軽い食感のホイップクリームをのせ、隠し味にカラメルソースをしのばせています。

上からなめらかな国産安納芋クリームを絞り、トッピングの黒ごまが彩りと香ばしさをプラス。

ねっとりとした安納芋の甘味を存分に味わえる、秋冬にぴったりのモンブランです!

※使用しているチーズは加熱処理済です

※原材料由来の夾雑物が含まれる場合があります

純栗ぃむ

「純栗ぃむ」は販売10周年を迎える、コメダ珈琲店の秋冬の定番ケーキ。

スポンジの土台とホイップクリームの上から、栗クリームを絞り、栗をトッピングしています。

栗本来の美味しさがたっぷり詰まった、シンプルかつ贅沢なモンブランは、この季節だけの特別な味わいです☆

ミルキーとのコラボケーキに、本格ショコラケーキと秋の味覚を使ったケーキがラインナップ。

コメダ珈琲店の「2024年秋冬ケーキ」は、2024年9月25日から2025年2月下旬まで販売です!

※販売は一部店舗を除きます

※写真はイメージです

