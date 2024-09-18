¹â¾¾¶õ¹Á¤Î¡Ö¹ñºÝÄê´üÏ©ÀþÁýÊØ¥é¥Ã¥·¥å¡×·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï¿ä·×¤ÇÌó218²¯±ß¡Ú¹áÀî¡Û
¹â¾¾¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÄê´üÏ©Àþ¤ÏÁýÊØ¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï¡¢¿ä·×¤ÇÌó218²¯±ß¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹â¾¾¶õ¹Á¤Î¡Ö¹ñºÝÄê´üÏ©ÀþÁýÊØ¥é¥Ã¥·¥å¡×·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï¿ä·×¤ÇÌó218²¯±ß¡Ú¹áÀî¡Û
¹â¾¾¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ¤Ï7·î¤Ë¥À¥Ö¥ë¥È¥é¥Ã¥¯²½¤µ¤ì¡¢½µ14±ýÉü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥¦¥ëÀþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾å³¤¡¢ÂæËÌ¡¢¹á¹ÁÀþ¤ÈÂæÃæ¤«¤é¤ÎÄê´ü¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ½µ31±ýÉü¤¬±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¾¾¶õ¹Á¥¨¥¢¥é¥¤¥óÍ¶Ã×Åù¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³°¹ñ¿ÍµÒÌó20Ëü¿Í¡¢ÆüËÜ¿ÍµÒÌó5Ëü¿Í¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï218²¯±ß¤È¿ä·×¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½µ20±ýÉü¤À¤Ã¤¿2017Ç¯¤Î»î»»¤ÈÈæ¤Ù¡¢2¡¥7ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ß°Â¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Î¾ÃÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î1Æü¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¾¾ー¹á¹ÁÀþ¤¬½µ7±ýÉü¤ËÁýÊØ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£