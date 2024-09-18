ËÌÄ«Á¯ Ê£¿ôÈ¯¤Î¡ÈÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÉÈ¯¼Í EEZ³°¤ËÍî²¼¤« ÌÚ¸¶ËÉ±ÒÂç¿Ã¡ÖÌÀÇò¤Ê°ÂÊÝÍý·èµÄ°ãÈ¿¡×
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ï18ÆüÄ«¡¢Ê£¿ôÈ¯¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏÆüËÜ¤ÎEEZ¡Ê¡áÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ë¤Î³°¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ¸¶ËÉ±ÒÂç¿Ã¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀÇò¤Ê°ÂÊÝÍý·èµÄ°ãÈ¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃÇ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï³°¸ò¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹³µÄ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÌÚ¸¶ËÉ±ÒÂç¿Ã¡Ë
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ï¸áÁ°6»þ53Ê¬º¢¤«¤é¸áÁ°7»þ23Ê¬º¢¤Ë¤«¤±¤ÆÊ£¿ôÈ¯¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¯¼Í¤µ¤ì¤¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÎÆâÎ¦ÉôÅì´ßÉÕ¶á¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÚ¸¶ËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¤È¤È¤â¤ËÈôµ÷Î¥¤äÀÇ½¤Ê¤É¾ðÊó¼ý½¸¡¢Ê¬ÀÏ¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢·Ù²ü´Æ»ë¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë