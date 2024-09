by Hades2k現地時間の2024年9月18日15時30分頃、レバノンとシリア全土でポケベルの爆発が相次ぎ、少なくとも8人が死亡、2700人以上が負傷しました。負傷者の多くはレバノンのシーア派イスラム主義の武装組織であるヒズボラの構成員であるとみられていますが、死者の中には少女も含まれていたそうです。8 dead, 2,700 injured after simultaneous pager explosions in Lebanon | Ars Technica

https://arstechnica.com/security/2024/09/8-dead-2700-injured-after-simultaneous-pager-explosions-in-lebanon/Pagers Explode Across Lebanon in Apparent Attack on Hezbollah - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/live/2024/09/17/world/israel-hamas-war-newsHezbollah Pagers Explode in Apparent Attack Across Lebanon - WSJhttps://www.wsj.com/world/middle-east/hundreds-of-hezbollah-operatives-pagers-explode-in-apparent-attack-across-lebanon-cf31cad4Hezbollah hit by exploding pagers in Lebanon and Syria: At least 9 dead, thousands injured | AP Newshttps://apnews.com/article/lebanon-hezbollah-israel-exploding-pagers-8893a09816410959b6fe94aec124461bHezbollah vows to punish Israel after pager explosions across Lebanon | Reutershttps://www.reuters.com/world/middle-east/dozens-hezbollah-members-wounded-lebanon-when-pagers-exploded-sources-witnesses-2024-09-17/レバノンの現地当局によると、現地時間の2024年9月18日15時30分頃にレバノンとシリア全土でポケベルの爆発が起き、少なくとも8人が死亡、2700人以上が負傷しました。レバノンの首都ベイルート・バスタ地区で肉屋を営むアフマド・アユド氏は、事件発生時に爆発音を聞いたとThe New York Timesに証言しています。アユド氏は20代の男性がバイクから落ちるところを目撃したそうで、「私たちは無差別銃撃で負傷したのだろうと皆思っていました」「数分後、他の事件の知らせが届き始め、被害に遭った全員がポケベルを持っていたことが明らかになりました」と語りました。ポケベルの爆発が多数発生したベイルート南部郊外では、人々の衣服のポケットから花火のような爆発が起きていたことも報告されています。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、今回の事件は最近輸入されたヒズボラのポケベルを狙ったものだそうです。ヒズボラは追跡と暗殺の懸念から、最近携帯電話の使用を避けるように構成員に警告していたことが明らかになっています。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ヒズボラの関係者は「マルウェアが爆発を引き起こした可能性がある」「ポケベルが熱くなるのを感じた人が、破裂する前に処分した」と語ったそうです。以下はスーパーマーケットで買い物中の男性のポケットでポケベルが爆発した瞬間を捉えた映像。問題のポケベルにはリチウムイオンバッテリーが搭載されており、かなりの熱を発した後に爆発することがあるそうです。攻撃が組織的であることから、何らかのファームウェアハッキングやサプライチェーン攻撃によって攻撃者が任意のタイミングでポケベルの爆発を引き起こした可能性があります。ヒズボラの幹部は非公式にイスラエルを非難していますが、イスラエル側はポケベル爆発攻撃の責任を認めていません。AP通信によると、広範囲におよぶポケベル爆発攻撃によってイランのモジタバ・アマニ駐レバノン大使も負傷したとのこと。The New York Timesは「問題の機密性のために匿名を条件に話した当局の関係者によると、装置は爆発する前に数秒間ビープ音を鳴らすようにプログラムされていた」と報じています。爆発の瞬間はいくつかの動画に記録されており、ヒズボラの関係者はリチウムイオンバッテリーの発熱により爆発が発生したと推測していたものの、ポケベルは小型手りゅう弾のように突如爆発しているように見えると報じられています。なお、ポケベルの爆発の原因については記事作成時点でも不明です。Hezbollah fighters among thousands injured in Lebanon pager attack - YouTubeウォール・ストリート・ジャーナルはセキュリティアナリストであるマイケル・ホロウィッツ氏の発言を引用し、攻撃は「マルウェアがバッテリーの過加熱/爆発を引き起こした」もしくは「サプライチェーンのどこかの時点でデバイスに爆発物が混入され、これを遠隔操作で起爆させた」という2つのケースが想像できると指摘しています。ホロウィッツ氏は「いずれにせよ、これは非常に高度な攻撃です。特に、これが物理的な侵入であれば、イスラエルがそれらの機器の製造元にアクセスできることになります」と語っています。元イギリス陸軍の専門家は、ポケベル爆発攻撃の原因について「爆発装置には、偽の電子部品の中に隠された軍用高性能爆薬が10〜20gずつ詰め込まれていた可能性が高いです。専門家によると、これは英数字送信者IDと呼ばれる信号によって作動します。作動すると、次に爆発装置を使用する人が爆発物を起爆することになります」とBBCに語りました。イスラエルの国内治安機関は、レバノンの過激組織であるヒズボラが数日中に元国防高官を暗殺する計画を阻止したと発表しています。イスラエルの国内治安機関は、声明の中でヒズボラがレバノンから操作する計画だった携帯電話とカメラを使った遠隔起爆装置に取り付けられた爆発装置を押収したと発表しました。なお、アメリカ国防省のブリーフィング内で、報道官のマシュー・ミラー氏がレバノンで起きたポケベル爆発攻撃について質問され、「アメリカはこの攻撃に関与していない」と語りました。