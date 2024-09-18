¡ÚÍÌ¾Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤â¡ÛÈþ¿Í¶Ú¥È¥ìYouTuber¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¡×¡¢¹õ¸÷¤ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¡ÖÈà½÷¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤«¡×¤È¶É°÷Àä¶ç
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¹õ¤¤¥Ó¥¥Ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥¸¥ó¥°¤ò·è¤á¤ëÈþ½÷¡£¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤Î»Ä¤ë´éÎ©¤Á¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Ê¢¶Ú¤Ï³ä¤ì¡¢Âçç½¶Ú¤äÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤Ï¸«»ö¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¶ÚÆùÈþ¡Ä¡ª¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤Î»Ä¤ë´éÎ©¤Á¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢¸«»ö¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ó¥¥Ë»Ñ
¡¡¤³¤ÎÈþ½÷¤¬¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ä¶Ú¥È¥ìÉ÷·Ê¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢¶Ú¥È¥ì°¦¹¥²È¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¥Õ¥©¥í¡¼¥ï¡¼¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öimo¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤ë¼ã¤¤OL¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ú¥È¥ì¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤ï¤º¤«1Ç¯¤Û¤É¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÍÌ¾Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎYouTube¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤Û¤«¤ÎÍÌ¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦ÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤ó¤ÈÈà½÷¡¢¸½Ìò¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë2Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£¹â¹»»þÂå¤Ï»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÀ¸³è¤·¡¢Âç³Ø¤Ë¤Ï¾©³Ø¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÄÌ¤Ã¤¿¶ìÏ«¿Í¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä¡¢¶ìÏ«¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Á´¹ñ»æ¤Îµ»ö¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¤Î¥¼¥ß¤Ç¹ñÆâ³°¤ÎÉÏº¤ÌäÂê¤ò¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢NPOË¡¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½¢¿¦³èÆ°¤Ç¤Ï¡ØÍî¤Á¤¿¤é¡¢¤â¤¦1Ç¯½¢³è¤ò´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É°ìËÜ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Èà½÷¤¬¶Ú¥È¥ì¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¡£¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡Ö¼Â¤ÏÈà½÷¤Ï¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¡£¤â¤È¤â¤È¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ä¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É±¿Æ°·Ð¸³¤âËÉÙ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£7·î¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡ÈÈà½÷¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤¬¤³¤ì¤«¡É¤È¶Ã¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà½÷¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤âËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¤·¡¢Æ°²è¤ÎËÜ¿ô¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤âÈà½÷¤ÎÈ¯¿®¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ëimo¤Á¤ã¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¼Ò°÷¸Ä¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³èÆ°¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ£ß·¸Þ·î¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°ì»þ´ü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡Ö¶Ú¥È¥ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¶ÚÆù¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¿©»ö¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ÏÉÂµ¤Í½ËÉ¤äÄ¹¼÷¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë½÷»Ò¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤ë¤«¤â¡ª