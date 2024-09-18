¹ðÈ¯¼Ô¤ÎÃËÀ­¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¸©Åö¶É¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿´ÝÈøËÒµÄ°÷¡Ò2024Ç¯9·î17Æü¸á¸å ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¦Ê¼¸Ë¸©áË¡Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

¡¡ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñÌäÂê¤Ç¡¢¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤ÎÃËÀ­¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¹ðÈ¯¼Ô¤ÎÃËÀ­¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¸©Åö¶É¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿´ÝÈøËÒµÄ°÷¡Ò2024Ç¯9·î17Æü¸á¸å ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¦Ê¼¸Ë¸©áË¡Ó

¡¡¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¿Í»ö²Ý¤¬º£Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë3·î¤Ë¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÇÄ°®¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÆâÉôÄ´ºº¤ò»Ï¤á¡¢¡È¹ðÈ¯¼ÔÃµ¤·¡É¤Î¤¿¤á¤ËÃËÀ­¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò²¡¼ý¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃËÀ­¤¬¹ðÈ¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆÃÄê¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡°ìÊý¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤òÊÌ¥ë¡¼¥È¤ÇÆþ¼ê¤·¤Æ¸©´´Éô¤é¤ËÄ´ºº¤ò»Ø¼¨¡£¹ðÈ¯¼ÔÃµ¤·¤Î²áÄø¤ÇÃËÀ­¤Î¸øÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¡¢¡ÊºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÂ¦¶á¤È¤µ¤ì¤¿¡Ë¸µÉûÃÎ»ö¤«¤éÆâÉôÄ´ºº¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿Á°ÁíÌ³ÉôÄ¹¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÉô¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷¤é¤ËÏ³¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¤³¤Î·Ð°Þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤Î´ÝÈøËÒµÄ°÷¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¤¬17Æü¡¢ÃËÀ­¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬°ìÉô¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤Ë¤âÏ³¤¨¤¤¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸©¿Í»ö²Ý¤ËÄ´ºº¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£

¿½¤·Æþ¤ì½ñ¤Î°ìÉô

¡¡¤³¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï9·î2Æü¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ÎºÝ¡¢ÃËÀ­¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÃ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÃËÀ­¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¤É¤³¤«¤éÏ³¤ì¤¿¤Î¤«¤òÄ´ºº¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎ®½Ð¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ ´ÝÈøµÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤É¤¤ÏÃ¤À¡£ÃËÀ­¤Î¸øÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²¡¼ý¼«ÂÎ¤¬¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤È¤¤¤¦¡¢Æó½Å¤Î¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¸©Ä£Æâ¤Î¾ðÊó´ÉÍý¤Î´Å¤µ¡¢´´Éô¤À¤±¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤¬Æ¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º¬ËÜ¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤ÆÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£ ¡¡

É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¤ëºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡Ò2024Ç¯9·î6Æü Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¡Ó
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¤ëÊÒ»³°Â¹§¡¦¸µÊ¼¸Ë¸©ÉûÃÎ»ö¡Ò2024Ç¯9·î6Æü Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¡Ó

¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦

¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷86¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼­¿¦¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î19Æü³«²ñ¤Î¸©µÄ²ñ¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£Æ±·èµÄ°Æ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤ì¤ÐºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¼º¿¦¤«µÄ²ñ²ò»¶¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£