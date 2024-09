CDG×ザ・ノース・フェイス、メッセージを配したジャケットなどを発売

「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」のディフュージョンライン「シーディージー(CDG)」が、「ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)」とのコラボレーションアイテム第2弾を発売する。9月19日からザ・ノース・フェイスとシーディージーの一部直営店舗、シーディージー公式オンラインストアなどで取り扱う。

コラボでは、「アウトドアの機能性とタイムレスなデザイン性」をテーマに掲げたアイテムを計6型展開。コレクションの核となるライナージャケット(5万7500円)、ウィンドジャケット(4万5650円)、フリースジャケット(3万7400円)の3型は、1980年代のクライミングウェアから着想を得て製作し、内側には、「WEAR YOUR FREEDOM」や「MY ENERGY COMES FROM FREEDOM」とコム デ ギャルソンのメッセージを施した。そのほか、ショートスリーブTシャツ(1万3200円)やロングスリーブTシャツ(1万4300円)、バックルハット(1万1000円)も揃える。

■CDG×THE NORTH FACE

発売日:2024年9月19日(木)

取り扱い:CDG GYRE、CDG 丸の内、コムデギャルソン大阪 CDG、THE NORTH FACE STANFARD、THE NORTH FACE 堀江、THE NORTH FACE UNLIMITED、THE NORTH FACE キャナルシティ博多、CDG公式オンラインストア、GOLDWIN