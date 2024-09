韓国人プロデューサー/DJのNight Tempoが、新作アルバム『Connection』を配信リリースした。2020年1月に発売したローファイ・アルバム『Concentration』の続編となる今作は、「繋がり」をテーマに80年代〜90年代の日本、そして韓国・台湾・香港といった東北アジアの情景を音で表現したインスト楽曲中心の作品。アルバムには南野陽子、広末涼子、土岐麻子、竹内美宥、中園亜美といった彼と繋がりを持つ女性アーティストがゲスト参加している。

リリース情報







New Album 『Connection』発売日 : 【配信】2024年9月18日(水)【CD】2024年10月23日(水)*アナログ、カセットは今秋香港Neoncity Recordsより輸入盤として発売配信リンク : https://jvcmusic.lnk.to/NightTempo_ConnectionCD価格 : 3,400円 (tax in)CD品番 : VICL-66013ゲスト・アーティスト : 南野陽子、広末涼子、土岐麻子、竹内美宥、中園亜美収録曲:1. Foreword2. Lil Bit (feat. Asako Toki)3. Truth? (feat. Ami Nakazono)4. Hyper Experience5. End Point6. Digital Detox7. Sunset in Tokyo [Interlude]8. Deep Breath (feat. Ryoko Hirosue)9. Sigh10. Breezy11. Sweet Lies (feat. Miyu Takeuchi)12. Regret13. Rainforest (feat. Yoko Minamino)14. Possession15. New Age16. 404CD予約リンク : https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A027913/VICL-66013.html配信リンク : https://jvcmusic.lnk.to/NightTempo_Connection