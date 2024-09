ロッテから、ディズニーキャラクターをデザインした「Disney/クラシックカードグミ<ぶどう>」が登場。

アルファベット型がかわいいぶどう味のグミと、ついつい集めたくなる、レトロかわいい、クラシックなディズニーアートが描かれたカードが1枚入っています☆

ロッテ ディズニー「Disney/クラシックカードグミ<ぶどう>」

発売日:2024年9月24日(火)

※店舗により前後する場合があります

販売店舗:全国

※コンビニエンスストア・駅売店・遊技場・アミューズ施設を除く

内容量:6個入

価格:オープン価格 ※想定小売価格 151円前後(税込)

ロッテから、アルファベット型がかわいいぶどう味のグミと、ついつい集めたくなる、レトロかわいい、クラシックなディズニーアートが描かれたカードが1枚入った「Disney/クラシックカードグミ<ぶどう>」が登場。

グミは幅広い世代に人気のある「ぶどう味」です。

アルファベット型のグミは「SMILES」「THANKS」などの元気が出る単語になっていて、全種類集めるとアルファベット26文字をそろえることができます。

ディズニーのクラシックデザインを採用したかわいらしいパッケージは全部で3種類。

「ミッキーマウス」が指揮を執り、「ドナルドダック」と「グーフィー」が楽器を演奏する姿や

大きな時計をお掃除する「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」

リスの巣穴にお顔を入れた「プルート」たちのアートなどがプリントされています。

カードのデザインは全20種類。

「ミッキー&フレンズ」の賑やかなアートを使用したカードはもちろん

遊び心あふれるアートを使用したカードや

コミカルなタッチのディズニーキャラクターが楽しめるカードなどが展開されます。

カードのうち2種類がゴールドデザインのカードになっています☆

グミを味わうだけでなく、並べてみたり、英語を学んだりして楽しめるので、親子やお友だち同士のコミュニケーションにもおすすめです。

レトロかわいいディズニーキャラクターたちをプリントした、クラシックデザインカード入りのグミ。

ロッテの「Disney/クラシックカードグミ<ぶどう>」は、2024年9月24日より販売開始です☆

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post レトロかわいいディズニーキャラクター全20種!ロッテ「Disney/クラシックカードグミ<ぶどう>」 appeared first on Dtimes.