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気象台は、午前10時25分に、波浪警報を十島村に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】鹿児島県・十島村に発表

奄美地方では、18日昼過ぎから19日朝まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■奄美市
□波浪警報
　18日昼過ぎから19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夕方
　予想最大波高　7m

■十島村
□波浪警報【発表】
　18日夕方から19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■大和村
□波浪警報
　18日昼過ぎから19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夕方
　予想最大波高　7m

■宇検村
□波浪警報
　18日昼過ぎから19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夕方
　予想最大波高　7m

■瀬戸内町
□波浪警報
　18日昼過ぎから19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夕方
　予想最大波高　7m

■龍郷町
□波浪警報
　18日昼過ぎから19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夕方
　予想最大波高　7m

■喜界町
□波浪警報
　18日昼過ぎから19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夕方
　予想最大波高　7m

■徳之島町
□波浪警報
　18日昼過ぎから19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夕方
　予想最大波高　7m

■天城町
□波浪警報
　18日昼過ぎから19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夕方
　予想最大波高　7m

■伊仙町
□波浪警報
　18日昼過ぎから19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夕方
　予想最大波高　7m

■和泊町
□波浪警報
　18日昼過ぎから19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夕方
　予想最大波高　7m

■知名町
□波浪警報
　18日昼過ぎから19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夕方
　予想最大波高　7m

■与論町
□波浪警報
　18日昼過ぎから19日朝にかけて警戒
　ピーク時間　18日夕方
　予想最大波高　7m