¡ÖÂ¾¤ÎÃË¤ÈÀ´Ø·¸¤ò¶¯Í×¡×ÊªµÄ¤â¡ÄÊÆ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤ÎÂçÊªÂáÊá¡¢¤½¤ÎÍÆµ¿¤Ï
¡Ö¥Ñ¥Õ¡¦¥À¥Ç¥£¡×¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤ÇÍÌ¾¤ÊÊÆ¹ñ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤ÎÂçÊª¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ç¥£¥Ç¥£¡¦¥³¥à¥º¡Ê£µ£´¡Ë¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÏ¢Ë®Åö¶É¤ËÅÅ·âÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥à¥º¤ÏÀÅªË½¹ÔÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç£¶¥«·îÁ°¤ËÅö¶É¤«¤é¼«ÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
£±£¶Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ£Ã£Î£ÎÊüÁ÷¤ä£Á£ÐÄÌ¿®¤Ê¤É³°¿®¤Ï¾ÃÂ©¶Ú¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¥³¥à¥º¤¬Àè½µ¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÂÚºß¤·¡¢¤³¤ÎÆüÍ¼Êý¤Ë¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾ÊÁÜºº¶É¤Ë¹´¶Ø¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Àµ³Î¤ÊÍÆµ¿¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÆîÉôÃÏ¸¡¤ÏÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¥³¥à¥º¤Î¹´¶Ø»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢£±£·Æü¸áÁ°¤Ëµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥³¥à¥º¤ÎÊÛ¸î¿Í¤ÏÈà¤¬ÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¶É¤Îµ¯ÁÊ¤òÍ½ÁÛ¤·¤ÆÀè½µ¼«È¯Åª¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÍè¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸¡»¡¤Îµ¯ÁÊ¤Ï¡ÖÉÔÅö¤Êµ¯ÁÊ¡×¤È¤·¤Æ¥³¥à¥º¤ÎÌµºá¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¥³¥à¥º¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¶É¤ÎÁÜºº»ö¼Â¤Ï¡¢£³·î¤Ë¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾ÊÁÜºº¶É¤ÎÍ×°÷¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê£Ì£Á¡Ë¤È¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë¤¢¤ëÈà¤Î¼«Âð¤òÆ±»þÁÜº÷¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
£Ã£Î£Î¤Ïº£Ç¯½é¤á¡¢¥³¥à¥º¤¬ÁÜºº¶É¤ÎÀÇäÇãÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«ÂðÁÜº÷¤ÏÈà¤ËÂÐ¤¹¤ë³ÆÌ±»öÁÊ¾Ù¤ÇÄóµ¯¤µ¤ì¤¿ÀÅªË½¹ÔÍÆµ¿¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¶É¤ÎÁÜººÈÏ°Ï¤ÏÈó¾ï¤Ë¹ÈÏ°Ï¤Ç¡¢ÀÇäÇã¤ä¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢ÉÔË¡ËãÌôÍÆµ¿¤Ë¾ÇÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥³¥à¥º¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀÅªË½¹Ô¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç²¿ÅÙ¤âÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¤Ï¸µÎø¿Í¤À¤Ã¤¿£Ò¡õ£Ç²Î¼ê¤Î¥¥ã¥·¡¼¡ÊËÜÌ¾¥«¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥ô¥§¥ó¥Á¥å¥é¡Ë¤¬¥³¥à¥º¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¥¥ã¥·¡¼¤Ï¥³¥à¥º¤«¤é¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²¥ÂÇ¤äÀÅªË½¹Ô¤Ê¤ÉµÔÂÔ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ËÌôÊª¤òÅêÍ¿¤·¤ÆÂ¾¤ÎÃËÀ¤ÈÀ´Ø·¸¤ò·ë¤Ö¤è¤¦¤Ë¶¯Í×¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÁÊ¾Ù¤ÏÍâÆü¹ç°Õ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£µ·î£Ã£Î£Î¤¬£²£°£±£¶Ç¯£³·î¤Ë£Ì£Á¥Û¥Æ¥ë¤ÎÏ²¼¤Ç¥³¥à¥º¤¬¥¥ã¥·¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
ÍÆµ¿¤òÈÝÄê¤·¤¿¥³¥à¥º¤ÏÍâÆü¼ÕºáÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¥³¥à¥º¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤¬Â³¤¤¤¿¡£
£Ã£Î£Î¤Ï¥³¥à¥º¤¬ºòÇ¯£±£±·î°Ê¹ß£±£°·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£¹·ï¤ÏÀÅªË½¹ÔÍÆµ¿¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
º£Ç¯£²·î¡¢¤¢¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¥³¥à¥º¤¬ÀÇäÇã¤ò¶¯Í×¤·¤ÆÀ´Ø·¸¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¡¢£²£°Ç¯Á°£±£¶ºÐ¤Î»þ¤Ë¥³¥à¥º¤«¤éÀË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥³¥à¥º¤Ï¼«¿È¤ò½ä¤ëÍÆµ¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£