アシスト記録の鎌田大地が日本人対決制す…マンUは7発大勝／カラバオ杯3回戦

カラバオ・カップ3回戦の7試合が17日に各地で開催された。クイーンズ・パーク・レンジャーズ(QPR)とクリスタル・パレスの一戦では、斉藤光毅と鎌田大地による“日本人対決”が実現。16分にエディ・エンケティアのゴールでクリスタル・パレスが先制すると、53分にはサム・フィールドに同点弾を許したものの、64分には鎌田のパスからドリブルで運んだエベレチ・エゼが勝ち越しゴールを奪い、2−1でクリスタル・パレスが勝利を収めた。なお、先発出場した斉藤は68分まで、鎌田は90+3分までプレーを果たした。

【ハイライト動画】QPRvsクリスタル・パレス

マンチェスター・ユナイテッドは3部のバーンズリーと対戦。16分にマーカス・ラッシュフォードが先制点を決めると、35分にはPKからアントニーが、45+2分にはアレハンドロ・ガルナチョが追加点を挙げて前半を折り返した。後半に入っても勢いは止まらず、49分にガルナチョが、58分にラッシュフォードが、81分と85分にはクリスティアン・エリクセンが追加点を奪い、7−0で大勝した。また、菅原由勢が所属するサウサンプトンはエヴァートンと対戦し、1−1で90分を終えると、PK戦を6−5で制して4回戦進出を決めた。なお、菅原はベンチ外だった。そのほか、ブレントフォードなどが勝ち上がりを決めている一方、フルアムは2部プレストン・ノースエンドにPK戦の末に敗れて敗退となっている。カラバオ・カップ3回戦の試合結果と、今後の試合日程は以下の通り。※()内はリーグレベル▼17日開催ストーク(2部) 1−1(PK戦:2−1) フリートウッド(4部)ブラックプール(3部) 0−1 シェフィールド・ウェンズデイ(2部)ブレントフォード(1部) 3−1 レイトン・オリエント(3部)エヴァートン(1部) 1−1(PK戦:5−6) サウサンプトン(1部)プレストン・ノースエンド(2部) 1−1(PK戦:16−15) フルアム(1部)クイーンズ・パーク・レンジャーズ(2部) 1−2 クリスタル・パレス(1部)マンチェスター・ユナイテッド(1部) 7−0 バーンズリー(3部)▼18日開催ブライトン(1部) vs ウルヴァーハンプトン(1部)コヴェントリー(2部) vs トッテナム(1部)▼24日開催ウィンブルドン(4部) vs ニューカッスル(1部)ウォルソール(4部) vs レスター(1部)チェルシー(1部) vs バロー(4部)マンチェスター・シティ(1部) vs ワトフォード(2部)ウィコム・ワンダラーズ(3部) vs アストン・ヴィラ(1部)▼25日開催アーセナル(1部) vs ボルトン・ワンダラーズ(3部)リヴァプール(1部) vs ウェストハム(1部)