Ž¢·î50Ëü±ß¥Þ¥¹¥È¤À¤«¤éŽ£É×¤¬ÆÍÁ³Ãù¶â¤ÎÌÔ¼Ô¤Ë¡Ä¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃË¤òÁª¤ó¤À¥Ð¥Ö¥ë½÷»ÒÂçÀ¸¤Î·ëº§»Ä¹óÊª¸ì
¢£¥ï¥ó¥ì¥ó¡¦¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¤Î¹Ô¤¯Ëö
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¡×¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î1980Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¥ï¥ó¥ì¥ó¡¦¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷Ã£¤Ï¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¡×¤òÃÎ¤ë¥ª¥È¥Ê¤Ê¤é¡¢Èà½÷¤é¤Î¹Ô¤¯Ëö¤¬¤«¤Ê¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ÆÃÏÆ»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¡¢²áµî¤Î¥Ð¥Ö¥ëÀ¸³è¤òÃÑ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¤¤¤Þ¤À¥Ð¥Ö¥ë¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òµá¤á³¹¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¡£
£°¤¤ÃË¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¡¢°ÇÍî¤Á¡£
Ë¢¤Î¤è¤¦¤Ê¹¥·Êµ¤¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¡¢¼ã¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÃË¤«¤é¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¡¢À¤¤ÎÃæ¥Ê¥áÀÚ¤Ã¤Æ¤ëÉ÷¤Ë¸«¤¨¤¿¾®Ì¼¤¿¤Á¡Ä¡Ä¡£²áµî¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿²áµî¤Î¥Ð¥Á¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
Ê¿À®¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦54ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë³¨¤Ë¤«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ö¥ë½÷»ÒÂçÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Î¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÃ¯¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
·ëÏÀ¤«¤é½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Î¸å²ù¤Ï°ìÅÀ¤Î¤ß¡¢¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃË¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¡×¡£
¢£¥»¥ì¥Öº§¤¬ÇËÃ¾¤·º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ø
¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¡¢¤¬¤óÆ®ÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÎáÏÂ¤Î¹¬Ê¡¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸³è¤òËþµÊ¸å¡¢»ñ»º²ÈÂ©»Ò¤È¥»¥ì¥Öº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬º§²È¤ÎÇË»º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢É×¤¬¥â¥é¥Ï¥é¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ËÉ¿ÊÑ¤·¡¢·Ù´±¤Þ¤Ç½ÐÆ°¤¹¤ëÁû¤®¤Ë¡£
É×¤¬¹´Î±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²È½Ð¤·¡¢Î¥º§¡£¤½¤ì¤òµ¡¤ËÀì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢»ö¶È¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇDIY¤¬¼ñÌ£¤ÎÃÏÆ»¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Æ±À³¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10Ç¯Æ±µï¤òÂ³¤±¡¢»ö¼Âº§¤Î¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¡£
¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤ÏËèÆü¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÎø°¦½÷²¦¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢40ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÃÏÌ£¤Ç¡¢ÀöÎý¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤Ä®¤Îº§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊÑÁ«¤È¤Ï¡½¡½¡£
¢£BMW¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤ÇÂç³Ø¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É
ÅìµþÀ¤ÅÄÃ«À¸¤Þ¤ì¡£ÅÔÆâ¤Î»äÎ©¤ª¾îÍÍ½÷»Ò¹»¤Ç¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¤ò²á¤´¤·¤¿¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢1988Ç¯Åìµþ¤ÎÌ¾Ìç½÷»ÒÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ³Ø¸å¤Ï¡¢ÅìÂç¡¢·ÄØæ¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¤È¤Î¹çÆ±¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¤ÏÇòÉ´¹ç¡¢À»¿´¡¢Åì½÷¤¢¤¿¤ê¤Î¤ª¾îÍÍ½÷»ÒÂç¡£¤É¤Á¤é¤â²Æ¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¡¢Åß¤Ï¥¹¥¡¼¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢Èà»á¡¦Èà½÷Ãµ¤·¤¬ÌÜÅª¤ÎÆðÇÉ½¸ÃÄ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¾î¤µ¤ó°é¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¯¡¢²¿»ö¤âÎ¨Àè¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÅöÁ³ÃË»Ò³ØÀ¸¤«¤é¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç¥³¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëËèÆü¡£¤ª¾î¤µ¤Þ¤Ï½¢³è¤Ê¤É¤»¤ºÎÉ²È¤Ë²Ç¤°¤â¤Î¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬Æ´¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ç¿È¤ò¾þ¤ê¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÏÊÙ¶¯¤è¤ê¤â¤ªÞ¯Íî¤ÈÎø°¦¡£¤½¤ì¤¬¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤È¤ÆÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø¤ÎÌç¤Þ¤ÇBMW850¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î½õ¼êÀÊ¤Ëñ¥ÁÖ¤ÈÈô¤Ó¾è¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î²Î»ì¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£²¦»ÒÍÍ¤ÎÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ò¾¡¤ÁÁÈ½÷À¡Ó
Åö»þ¡¢½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Ë¤â¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Î»³¤Î¼ê°é¤Á¤Ç¾®³Ø¹»¤«¤é»äÎ©¤ÎÌ¾Ìç¤ËÄÌ¤¤¡¢¤ª¾îÍÍ½÷»ÒÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢·ÄØæ¤«ÅìÂç¤ÎÈà»á¤¬¤¤¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Äº¾å¥°¥ë¡¼¥×¡£
°ìÊý²¼°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÏÊý½Ð¿È¤ÎÉÏË³²¼½ÉÀ¸¤Ï¡¢Æ±¤¸½÷»ÒÂçÀ¸¤Ç¤â¾å°Ì¤ËÈæ¤Ù²¸·Ã¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤´¤¦¤«¤¿¤Ê¤¾å°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï½¢¿¦¤»¤º¡¢²È»ö¸«½¬¤¤¤È¤ª·Î¸Å»ö¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½¢¿¦¤¹¤ë½÷»Ò¤è¤ê¤â°Ì¤¬¾å¤È¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ24ºÐ¤Ç¡¢¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤ÏÅö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤È·ëº§¤·¤Þ¤¹¡£
É×¤ÎÊ¿À®¥¸¥å¥ó¥¤¥Á»á¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¼Ö¥È¥é¥ó¥¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Îé¬é¯¤Î²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤Î»ý¤Á¼ç¡£
¼Â²È¤ÏÅÔÆâ¤Ë²¿¸®¤â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ë»ñ»º²È¤Ç¡¢ÍÄÃÕ¼Ë¤«¤é¤Î·ÄØæ¥Ü¡¼¥¤¡£¼ã¤¤º¢¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤Ë»÷¤¿¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¡¢ÀÐÅÄ½ã°ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ª¥·¥ã¥ì¤À¤Ã¤¿Èà¤Ë¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤â¤¾¤Ã¤³¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ë²Ç¤®¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë²¿¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åö»þ¤½¤ì¤³¤½¤¬¡Ò¾¡¤ÁÁÈ½÷À¡Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¤¥±¥á¥ó¡¦¶â»ý¤Á¤Î²¦»ÒÍÍ¤Ë¸«½é¤á¤é¤ì¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡£
¢£¡Ö¤ª¶µ¼¼¤ò³«¤³¤¦¤«¤·¤é¡©¡×
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¹¥¤¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ËìÅÍß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤Îº¬¤Ã¤³¤Ï¼Ùµ¤¤ÎÌµ¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é¡¢Èà¤Î´°àú¤ÊºÊ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×
¿´¤Ë·è¤á¡¢¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£²È¤Ï¥Á¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¯À°¤¨¡¢ÎÁÍý³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¼«Ëý¤ÎÏÓ¤Ç¿©»ö¤òºî¤ê¡¢É×¤è¤êÀè¤ËÌ²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£Èà¤¬ºßÂðÃæ¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥á¡¼¥¯¡õ¤ª¤Ç¤«¤±Ãå¡Ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤Ç¤«¤±¤Ç¤¤ëÉþÁõ¡Ë¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÍ¾ÎÏ¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤ò¤ªÍ§Ã£¤Ë¶µ¤¨¤¿¤ê¤â¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿ÍÊÂ¤ß°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÈºÍ³Ð¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£´°àú¤Ê¼çÉØ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÍ§Ã£Áê¼ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤ª¶µ¼¼¡×¤ò³«¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡ÖÊÂ¤ß¡×¤Î¼çÉØ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤ÌµÍý¤Ç¤¹¡£
·ëº§¤Î2Ç¯¸åÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¼¤ò¼«Ê¬¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ëÌ¾Ìç»äÎ©½÷»Ò¾®³Ø¹»¤Ë¤ª¼õ¸³¤Ç¹ç³Ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢°ì½ï¤Ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿Ì¼¤ÎÍ§¿Í¤âÁ´°÷¹ç³Ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢
¡Ö¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªÊÙ¶¯¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÉ¬¤ºS¾®³Ø¹»¤Ë¼õ¤«¤ë¡×
¤½¤ó¤ÊÉ¾È½¤¬¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤ê¡¢Èà½÷¤Ë»Ò¶¡¤Î¶µ°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍÄ»ù¶µ°é¤Î¤ª¶µ¼¼¤ò³«¤³¤¦¤«¤·¤é¡©¡×
¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤Ë»ö¶ÈÍß¤¬Í¯¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£É×¤ÎÆÃ°Û¤ÊÀ³Ê¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¡Ä
ºÇ½é¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤ä¥Þ¥ÞÍ§¿ôÌ¾¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æµá¿ÍÊç½¸¤Ç¿Í¤ò¸Û¤¤¡¢À¸ÅÌ¤òÊç½¸¤·¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤«¤éÍø±×¤òÇ±½Ð¤·¡Ä¡Ä¡£»ö¶È¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì»Å»ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢É×¥¸¥å¥ó¥¤¥Á¤ÎÆÃ°Û¤ÊÀ³Ê¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ¼ñÌ£¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È¼¹Ãå¤¬À¨¤¤¿Í¤À¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£G-SHOCK¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤¤½¸¤á¤¿¤ê¡¢¤È¤«¡Ä¡Ä¡×
G-SHOCK¤«¤é¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬°Ü¤ë¤È¡¢¹â²Á¤Ê¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬²¿ËÜ¤âÁý¤¨¤Æ¤æ¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤é¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿©´ï¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»þ·×¤ËË°¤¤ë¤È¡¢²ø½Ã¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î²ø½Ã¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¤Î¹â²Á¤ÊÉÊ¤é¤·¤¯¡¢Ãª¤Ï¤½¤ì¤é¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òËþÂ¤²¤ËÄ¯¤á¡¢±Ù¤ËÆþ¤ëÉ×¡£
¡Ö»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥¤¥»¥ó¤Î¤ª»®¤¬¡¢¤Ü¤í²ø½Ã¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡×
Æâ¿´×Ù×â(¤¸¤¯¤¸)¤¿¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÏÉ×¤ËµÕ¤é¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï¿°¤ò³ú¤ß¤·¤á¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¶â¤ò²Ô¤¬¤Ê¤¤ã¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÃª¤Ë¾þ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª¶â¤òÃù¤á¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤è¡×
Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊý¸þÀ¤¬Äê¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ª¶â¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¥¸¥å¥ó¥¤¥Á
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢É×ÉØ¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ë·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
É×¤Î¼ñÌ£¤¬¡ÖÃù¶â¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»þ·×¡×¤ä¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤ª¶â¡×¤òÃù¤á¤è¤¦¡ª
¡Ö¤ª¶â¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡×¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¥¸¥å¥ó¥¤¥Á»á¡£°¤¤¤³¤È¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¼Â²È¤Î»ö¶È¤¬·¹¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ãù¶â¤ò¤·¤è¤¦¡ª¡×
É×¤Î´ú¿¶¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É×ÉØ¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÃù¶â¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³èÆ°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤ÀÉ×¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï½¾¤¤¤Þ¤¹¡£
·î¤Ë50Ëü±ßÃù¶â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿É×ÉØ¡£¥Ð¥Ö»Ò¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿»ö¶È¤â¡¢¤Þ¤ÀÂç¤¤ÊÍø±×¤òÀ¸¤à¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»äÎ©¤ËÄÌ¤¦Ì¼¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸µ¡¹ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎìÔÂô¤â¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê·ðÌóÀ¸³è¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ÆÆù¤Ï½ö¡¹±ñ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤·¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡£
É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·î50Ëü¤ÎÃù¶â¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢É×¤Î¸ÀÆ°¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ñ»º²È¥¤¥±¥á¥óÉ×¤ËÌ¾Ìç»äÎ©¤ËÄÌ¤¦Ì¼¡£¤½¤ó¤ÊÁ¢Ë¾¤ÎÊë¤é¤·¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆàÍî¤ÎÄì¤Ë¡£
¤·¤«¤·¥Ð¥Ö¥ëÌ¼¤¬»ý¤ÁÁ°¤ÎÃÀÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¤¥±¥á¥óÉ×¤Î´ñ²ø¤Ê¹ÔÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¤Ï·Ù»¡½ÐÆ°¤Î¼¡²ó¤ØÂ³¤¯¡Ë
----------
¼ÆÌç ¤Õ¤ß¡Ê¤µ¤¤¤â¤ó¡¦¤Õ¤ß¡Ë
Ì¡²è²È
1957Ç¯ÆÁÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÂ´¡£1979Ç¯Ì¡²è²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ÎÎø°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ø¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡Ù¡ØÆ±ÁëÀ¸¡¡¿Í¤Ï¡¢»°ÅÙ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤âÂ¿¤¯¡ØÎø°¦ÏÀ¡Ù¡Ø¤Ö¤Ä¤¾¤¦ÆþÌç¡Ù¡Ø¼ÆÌç¤Õ¤ß¤Î²òË¶Îø°¦¿Þ´Õ¡Ù¡ØÂç¿ÍÎø°¦½Î¡Ù¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÌ¡²è²È ¼ÆÌç ¤Õ¤ß¡Ë