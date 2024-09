ビー・エム・ダブリュー株式会社が、麻布台ヒルズにあるブランド・ストア『FREUDE by BMW』にて、今年お披露目となった「BMWアート・カー」を9月20日(金)から9月30日(月)までの期間限定で日本初展示をする。【画像】世界にひとつだけの「BMWアート・カー」が日本で初展示(写真27点)「BMWアート・カー」は、過去にはアンディ・ウォーホルやジェフ・クーンズなど世界の名だたるアーティストとのコラボレーションによって生み出されてきた。そして今回展示されるのは、初代「BMWアート・カー」の登場から約50年後、2024年に20番目の作品として披露された 「BMWアート・カー」だ。この記念すべき「BMWアート・カー」は、現代アーティスト、ジュリー・メレトゥが、耐久レースの為に特別に設計されたレーシング・カーの「BMW M Hybrid V8」のデザインを手がけたモデルとなっている。

アート・バー・イベント「FREUDE by BMW x ARTBAR TOKYOコラボレーション【憧れのモナコ】」概要

さらに、この「BMWアート・カー」の世界観に没入可能なシミュレーターが会場内に設置され、シミュレーター上で「BMWアート・カー」を選択して運転することもできる。そもそも「BMWアート・カー」は、レーシング・カー・ドライバーでアートに造詣の深いフランス人、エルヴェ・プーランと当時のBMWモータースポーツ社の創始者であるヨッヘン・ニーアパッシュとが共同で企画したものであり、1975年にプーラン氏が所有するBMWのレーシング・カーのデザインをアレクサンダー・カルダーに依頼したことをきっかけに誕生した。それ以降、世界中の著名な芸術家が、それぞれの時代のBMWをデザインした。いずれも極めて異質な芸術表現で、アート、デザイン、テクノロジーの文化的、歴史的な発展を反映したものとなったのだ。過去の作品は公式HPにてご覧いただける。また、9月27日(金)には、「ARTBAR TOKYO」とコラボレーションが行われ、ブランド・ストア『FREUDE by BMW』の1Fにある「CAFÉ & BAR B」にて初めてのアート・バー・イベント「FREUDE by BMW x ARTBAR TOKYOコラボレーション【憧れのモナコ】」が開催される。アート・バー・イベントは、日常の喧騒から離れ、ワインなどのアルコールを楽しみながら、リラックスして、自分の想いのままに、キャンバスにアートを描けるイベントで、近年その人気が高まりつつある。今回は「ARTBAR TOKYO」とコラボレーションが行いわれ、参加者はインストラクターの説明をもとに、ワイン片手に自分の作品に取り組むことができ、完成した作品を自宅で飾ることができる。日時:9月27日(金)19:00〜21:00会場:ブランド・ストア『FREUDE by BMW』1F「CAFÉ & BAR B」*当日のバー&ディナー営業は同イベント開催の為、休止となります。住所:東京都港区麻布台1⁻3⁻1麻布台ヒルズ タワープラザ1F参加費:お一人様6,050円(税込)詳細HP:https://artbar.co.jp/events/bmw_collab_09272024/?swcfpc=1