µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÏÀèÈ¯Íî¤Á¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£¶»î¹ç¤Ç£´ÇÔÌÜ¤Ë¡Öµ×ÊÝ¤â¥¥ì¤ë¤ï¡×¡ÖÅß¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ù¤¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¤ÇÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£³¡Ë¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ï£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÆ±£Æ£×ÀõÌîÂóËá¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Îµ×ÊÝ¤Ï¸åÈ¾¤«¤é±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤»¤º¤ËÌµÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¶»î¹ç¤Ç£´ÇÔÌÜ¡Ê£±¾¡£±Ê¬¤±¡Ë¤òµÊ¤·¡¢£±£¶°Ì¤«¤éÉâ¾å¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Å£Ì¡¡£Ä£Å£Ó£Í£Á£Ò£Ñ£Õ£Å¡×¤ÏÁª¼êÉ¾²Á¤Çµ×ÊÝ¤ò£µÅÀ¤È¤·¡ÖÀèÈ¯Íî¤Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÄãÌÂ¤¹¤ë£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤äµ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö£²Éô¤ËÍî¤Á¤½¤¦¡×¡Ö»î¹ç¤â¤Ä¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¼å¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤ä¤Ð¤¤¡£µ×ÊÝ¤â¥¥ì¤ë¤ï¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¹ß³Ê¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¤¥Þ¥Î¥ë²òÇ¤¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¡×¡Ö¸É·³Ê³Æ®¤«¡×¡Öµ×ÊÝ¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öµ×ÊÝ¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÅ¥Á¥¤«¤éÁá¤¯È´¤±½Ð¤½¤¦¡×¡ÖÅß¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÁá¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤«¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£