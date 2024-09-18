１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７１．１９ドル（＋１．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５９２．４ドル（－１６．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６１．９セント（－１５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７５．７５セント（－２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１２．５０セント（＋１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００６．００セント（＋１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２７８．６６（＋１．８０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７１．１９ドル（＋１．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５９２．４ドル（－１６．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６１．９セント（－１５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７５．７５セント（－２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１２．５０セント（＋１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００６．００セント（＋１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２７８．６６（＋１．８０）
出所：MINKABU PRESS