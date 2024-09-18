・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７１．１９ドル（＋１．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２５９２．４ドル（－１６．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０６１．９セント（－１５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７５．７５セント（－２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１２．５０セント（＋１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１００６．００セント（＋１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２７８．６６（＋１．８０）

出所：MINKABU PRESS