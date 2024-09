HBOによる『ハリー・ポッター』ドラマ版のが始まり、新たなハリー役、ロン役、ハーマイオニー役探しの行方に注目が集まっている。一方、映画版のオリジナルキャストが再登場するかどうかも気になるところ。そんななか、シリウス・ブラック役のゲイリー・オールドマンがドラマ版出演の可能性について語っている。

米のインタビューにて、ドラマ版でシリウス役を再演したいか聞かれたオールドマン。「誰も自分に打診してこなかった」とオファーがないことを認めつつ、次のように語った。

「僕はシリウスが大好きなんです。彼の出番は十分ではなかった。登場したかと思えば、すぐベールの向こう側へ行ってしまいました。」

以前、『ハリー・ポッター』シリーズでの自分の演技は「平凡だった」「今後の展開がわかっていたら、違った演技ができたと思う」とを滲ませていたオールドマン。キャラクターアークの観点でもシリウス役に心残りがあるようだが、心機一転、別のキャラクターを演じる意欲もありそうだ。ドラマ版では「きっと全く新しいキャストを揃えるんじゃないかな」としつつ、「数年後には、もしかしたら僕がダンブルドアを演じられるかもしれませんね」とジョークを飛ばしている。

長年映画シリーズに出演したキャストたちは、多かれ少なかれ他のキャラクターを演じることに興味があるのかもしれない。以前「ドラマ版に出演するなら、誰を演じたい?」と聞かれたネビル役のマシュー・ルイスも、じっくり考えた上で「ルーピン先生」といた。果たして、オリジナルキャストが何らかの形で出演する可能性はあるだろうか?

なお『ハリー・ポッター』ドラマ版は、J.K.ローリングの原作7巻を忠実に再現する内容となる。配信時期は「2026年」と伝えられていたが、米ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのデヴィッド・ザスラフCEOによれば、現在は「2026年後半から2027年」を視野に入れているとのことだ。

