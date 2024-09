「ミスFLASH2025」ファイナリストお披露目記者発表会が16日に都内で開催され、候補者20名(うち1名欠席)が自己PRや特技を披露した。 光文社FLASH編集部が次代のアイドルを発掘するイメージガールオーディション「ミスFLASH」。19代目を選出する今大会は、5月に50名の候補者からスタート。この日はセミファイナルを勝ち抜いた15名と敗者復活戦の5名の合計20名が、ファイナル進出を報告した。

