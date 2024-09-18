8:20　ジョーンズ豪中銀総裁補（金融システム担当）、イベント講演
16:00　ホルツマン・オーストリア中銀総裁、講演
ミュラー・エストニア中銀総裁、経済会議出席
16:15　ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
訪日外客数（8月）
20:00　ナーゲル独連銀総裁、講演
23:30　米週間原油在庫統計
19日2:30　カナダ中銀議事録（9月4日開催分）
3:00　米FOMC結果、経済予測公表　
3:30　パウエルFRB議長、記者会見

月例経済報告（9月）
中秋節翌日のため香港市場は休場

※予定は変更することがあります