本日の予定【発言・イベント】
8:20 ジョーンズ豪中銀総裁補（金融システム担当）、イベント講演
16:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、講演
ミュラー・エストニア中銀総裁、経済会議出席
16:15 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
訪日外客数（8月）
20:00 ナーゲル独連銀総裁、講演
23:30 米週間原油在庫統計
19日2:30 カナダ中銀議事録（9月4日開催分）
3:00 米FOMC結果、経済予測公表
3:30 パウエルFRB議長、記者会見
月例経済報告（9月）
中秋節翌日のため香港市場は休場
※予定は変更することがあります
16:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、講演
ミュラー・エストニア中銀総裁、経済会議出席
16:15 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
訪日外客数（8月）
20:00 ナーゲル独連銀総裁、講演
23:30 米週間原油在庫統計
19日2:30 カナダ中銀議事録（9月4日開催分）
3:00 米FOMC結果、経済予測公表
3:30 パウエルFRB議長、記者会見
月例経済報告（9月）
中秋節翌日のため香港市場は休場
※予定は変更することがあります