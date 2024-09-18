バイエルンvsディナモ・ザグレブ 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第1節】(アリアンツ・アレーナ)
バイエルン 9-2(前半3-0)ディナモ・ザグレブ
<得点者>
[バ]ハリー・ケイン4(19分、57分、73分、78分)、ラファエル・ゲレイロ(33分)、マイケル・オリーズ2(38分、61分)、レロイ・サネ(85分)、レオン・ゴレツカ(90分+2)
[デ]ブルーノ ペトコヴィッチ(48分)、荻原拓也(50分)
<警告>
[デ]ステファン・リストフスキ(77分)
├ディナモ・ザグレブ荻原拓也が欧州CLデビュー戦初ゴール!! バイエルンに歴史的2-9大敗も敵地で鮮烈インパクト
└荻原拓也が欧州CLデビュー戦で初ゴール!! 敵地バイエルン戦で長距離スプリントから“GK股抜き”弾
バイエルン 9-2(前半3-0)ディナモ・ザグレブ
<得点者>
[バ]ハリー・ケイン4(19分、57分、73分、78分)、ラファエル・ゲレイロ(33分)、マイケル・オリーズ2(38分、61分)、レロイ・サネ(85分)、レオン・ゴレツカ(90分+2)
[デ]ブルーノ ペトコヴィッチ(48分)、荻原拓也(50分)
<警告>
[デ]ステファン・リストフスキ(77分)
├ディナモ・ザグレブ荻原拓也が欧州CLデビュー戦初ゴール!! バイエルンに歴史的2-9大敗も敵地で鮮烈インパクト
└荻原拓也が欧州CLデビュー戦で初ゴール!! 敵地バイエルン戦で長距離スプリントから“GK股抜き”弾