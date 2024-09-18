ミランvsリバプール 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第1節】(ジュゼッペ・メアッツァ)
ミラン 1-3(前半1-2)リバプール
<得点者>
[ミ]クリスティアン・プリシッチ(3分)
[リ]イブラヒマ・コナテ(23分)、フィルヒル・ファン・ダイク(41分)、ドミニク・ショボスライ(67分)
<警告>
[ミ]ダビデ・カラブリア(22分)、ユスフ・フォファナ(31分)、パウロ・フォンセカ(60分)
[リ]アレクシス・マック・アリスター(53分)、イブラヒマ・コナテ(80分)
└リバプールが欧州CL白星発進!! ミランに序盤被弾もCBコンビで逆転2発、遠藤航も終盤CLデビュー
ミラン 1-3(前半1-2)リバプール
<得点者>
[ミ]クリスティアン・プリシッチ(3分)
[リ]イブラヒマ・コナテ(23分)、フィルヒル・ファン・ダイク(41分)、ドミニク・ショボスライ(67分)
<警告>
[ミ]ダビデ・カラブリア(22分)、ユスフ・フォファナ(31分)、パウロ・フォンセカ(60分)
[リ]アレクシス・マック・アリスター(53分)、イブラヒマ・コナテ(80分)
└リバプールが欧州CL白星発進!! ミランに序盤被弾もCBコンビで逆転2発、遠藤航も終盤CLデビュー