R・マドリーvsシュツットガルト 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第1節】(サンティアゴ・ベルナベウ)
R・マドリー 3-1(前半0-0)シュツットガルト
<得点者>
[R]キリアン・ムバッペ(46分)、アントニオ・リュディガー(83分)、エンドリッキ(90分+5)
[シ]デニズ・ウンダブ(68分)
<警告>
[R]ルーカス・バスケス(23分)、フェデリコ・バルベルデ(78分)、エデル・ミリトン(80分)、ルカ・モドリッチ(90分+5)、カルロ・アンチェロッティ(60分)
[シ]マクシミリアン・ミッテルシュテット(30分)
└尚志高出身チェイス・アンリがCLデビュー! シュツットガルトは昨季王者レアルに健闘も黒星発進
R・マドリー 3-1(前半0-0)シュツットガルト
<得点者>
[R]キリアン・ムバッペ(46分)、アントニオ・リュディガー(83分)、エンドリッキ(90分+5)
[シ]デニズ・ウンダブ(68分)
<警告>
[R]ルーカス・バスケス(23分)、フェデリコ・バルベルデ(78分)、エデル・ミリトン(80分)、ルカ・モドリッチ(90分+5)、カルロ・アンチェロッティ(60分)
[シ]マクシミリアン・ミッテルシュテット(30分)
└尚志高出身チェイス・アンリがCLデビュー! シュツットガルトは昨季王者レアルに健闘も黒星発進