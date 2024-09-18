【欧州CLリーグフェーズ第1節】(サンティアゴ・ベルナベウ)

R・マドリー 3-1(前半0-0)シュツットガルト

<得点者>

[R]キリアン・ムバッペ(46分)、アントニオ・リュディガー(83分)、エンドリッキ(90分+5)

[シ]デニズ・ウンダブ(68分)

<警告>

[R]ルーカス・バスケス(23分)、フェデリコ・バルベルデ(78分)、エデル・ミリトン(80分)、ルカ・モドリッチ(90分+5)、カルロ・アンチェロッティ(60分)

[シ]マクシミリアン・ミッテルシュテット(30分)

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