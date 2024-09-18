　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円高の3万6450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40343.57円　　ボリンジャーバンド3σ
39348.78円　　ボリンジャーバンド2σ
38353.99円　　ボリンジャーバンド1σ
38318.80円　　75日移動平均
37555.20円　　200日移動平均
37359.20円　　25日移動平均
36970.00円　　一目均衡表・基準線
36450.00円　　18日夜間取引終値
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36364.41円　　ボリンジャーバンド-1σ
36278.00円　　5日移動平均
36203.22円　　17日日経平均株価現物終値
36180.00円　　一目均衡表・転換線
35615.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35369.62円　　ボリンジャーバンド2σ
34374.83円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース