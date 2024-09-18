日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円高の3万6450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40343.57円 ボリンジャーバンド3σ
39348.78円 ボリンジャーバンド2σ
38353.99円 ボリンジャーバンド1σ
38318.80円 75日移動平均
37555.20円 200日移動平均
37359.20円 25日移動平均
36970.00円 一目均衡表・基準線
36450.00円 18日夜間取引終値
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36364.41円 ボリンジャーバンド-1σ
36278.00円 5日移動平均
36203.22円 17日日経平均株価現物終値
36180.00円 一目均衡表・転換線
35615.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35369.62円 ボリンジャーバンド2σ
34374.83円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40343.57円 ボリンジャーバンド3σ
39348.78円 ボリンジャーバンド2σ
38353.99円 ボリンジャーバンド1σ
38318.80円 75日移動平均
37555.20円 200日移動平均
37359.20円 25日移動平均
36970.00円 一目均衡表・基準線
36450.00円 18日夜間取引終値
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36364.41円 ボリンジャーバンド-1σ
36278.00円 5日移動平均
36203.22円 17日日経平均株価現物終値
36180.00円 一目均衡表・転換線
35615.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35369.62円 ボリンジャーバンド2σ
34374.83円 ボリンジャーバンド3σ
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