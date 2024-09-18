¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦ Ê¸ÅÄ·ò°ìÏº¡¡¡È¶â¥á¥À¥ë¤´¤Û¤¦¤ÓÈÓ¡É¤ËÀå¸Ý¡¡»×¤ï¤º¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä»ëÄ°¼Ô¡Ö¼Â´¶¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë60¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ê¸ÅÄ·ò°ìÏº¡Ê28¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¶â¥á¥À¥ë¤´¤Û¤¦¤ÓÈÓ¡É¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÊÄ²ñ¸å¤Î8·î13Æü¤Ë¥á¥À¥ê¥¹¥È¤é¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢»Ê²ñ¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ´ÑÀï¤ÎÎ¢Â¦¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡ÖÉÍÅÄ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¿©Æ²¡×¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¸ÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¿©Æ²¡×¤Ë¡Öµæ¶Ë¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¿Íµ¤¥¹¥Æ¡¼¥¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÀìÌçÅ¹¡Ö¥ß¡¼¥ÈÌðß·¡×¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµí100¡ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
¡¡»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉô°Ì¤Ï¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¡¢¥·¥ã¥È¡¼¥Ö¥ê¥¢¥ó¡¢¥â¥â¡¢¤Ê¤É¤ÎºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤ÎÀÚ¤êÍî¤È¤·Æù¤È¡¢ÏÓ¡¢¥¹¥Í¡¢¥Í¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Æù¡¹¤·¤¤ÀÖ¿È¤ÎÉô°Ì¡£¤½¤ì¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥ß¥ó¥Á¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬¼ê¤´¤Í¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êÂ¤¤ê¤·¤¿°ïÉÊ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¡¡Ê¸ÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ç¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È¶â¥á¥À¥ë¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤â¡Ö½Ð¤¿¡ªÆù½Á¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤è¤ó¤Í¤ó¡£Ê¬¤«¤Ã¤È¤ó¤Í¤ó¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡¢Á´Éô¤ª¸«ÄÌ¤·¤ä¡¢¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿Ê¸ÅÄ¤Î¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¼Â´¶¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö°Î¶È¤ò¿ë¤²¤¿¤ó¤À¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÀÆ»ÃË»Ò66¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È°¤Éô°ìÆó»°¤Ï¡ÖÅÝ¤ì¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¤³¤Á¤é¤â¡Ö¥ß¡¼¥ÈÌðß·¡×¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥·¥ã¥È¡¼¥Ö¥ê¥¢¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¿©Æ²¤Ç¤Ï¡¢¾ÆÆùÅ¹¤ÎÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¡ÖÉÙ»ÎÌç¡×¡¢¼÷»ÊÅ¹¤ÎÅìµþ¡¦À¾ËãÉÛ¡Öò¿ µ±¡×¡¢¾Æ¤Ä»Å¹¤ÎÅìµþ¡¦ÌÜ¹õ¡ÖÄ»¤·¤ ICHIMON¡×¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹Å¹¤ÎÅìµþ¡¦»°¸®Ãã²°¡Ö¥«¥ê¥¬¥ê ¥Þ¥¥ª¥«¥ê¡¼¡×¡¢¥³¥í¥Ã¥±Å¹¤ÎÂçºå¡ÖÃæÂ¼²°¡×¤Î°ïÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢ÉÍÅÄ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡ÖÉÍÅÄ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£