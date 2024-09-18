¡Ú²Ô¤°¿Í¡Û¤¬Ì©¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ëÊýË¡
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥é¥¯¥é¥¯¤È²Ô¤°¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë²Ô¤²¤º¶ìÌå¤Ë¤¢¤¨¤°¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
²Ô¤²¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢²Ô¤²¤ë¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î°ì¸ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î°ì¸ì¤Î°ã¤¤¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆ»25Ç¯¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¡×ûÃÅÄ¾»Åµ»á¤Ë¤è¤ë¡¢°ìÈÖ¤ä¤µ¤·¤¤¡¢¤¹¤°»È¤¨¤ë¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§ ¨¡¨¡ ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¡Ù¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸ì¤Îº¹¤Ç¡¢ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸ì¤ÇÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÝ¤µ¡×¤È¡¢°ì¸ìÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÂç¤¤¯¸½¼Â¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÖÌÌÇò¤µ¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÚÉÏ¤¹¿Í¡Û¤È¡Ú²Ô¤°¿Í¡Û¤Î·èÄêÅª¤Ê°ì¸ì¤Î°ã¤¤
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ä¹¥«¡¼¥Ö¤ÎË¡Â§¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÉÏ¤¹¿Í¡Û¸½ºß¤ËÌäÂê¤È¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢²¿¡©
¡Ú²Ô¤°¿Í¡ÛÌ¤Íè¤Ë½àÈ÷¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢²¿¡©
¡¡¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ®¸ùÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»Ô¾ì¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤«¤é¡£
¡ÖÀ®Ä¹¥«¡¼¥Ö¤ÎË¡Â§¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡ÖÀ®Ä¹¥«¡¼¥Ö¤ÎË¡Â§¡×¤À¡£
¡¡²¼¿Þ¤ÎÀ®Ä¹¥«¡¼¥Ö¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¿ôÇ¯¸å¤Î»Ô¾ìÊÑ²½¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ë¡£
¡¡À®Ä¹¥«¡¼¥Ö¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ³Æþ´ü¡×¡ÖÀ®Ä¹´ü¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀ®½Ï´ü¡×¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢À®Ä¹´ü¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¤¤¤ÄÀ®Ä¹´ü¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¡ÖÀ®½Ï´ü¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÈÜ¡Ê¤¤¡Ë¤ì¤¿¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬2009Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢2011Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Ë¤«¤±¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç»²Æþ¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç2¡Á3¼Ò¤¬Æ±¤¸»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À®Ä¹´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¹ç¿Þ¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ³Æþ´ü¤Ï2.5Ç¯´Ö¡£À®Ä¹´ü¤âÆ±¤¸Ç¯¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢2014Ç¯È¾¤Ð¤Ë¤Ï¡ÖÀ®Ä¹´ü¡×¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ2014Ç¯¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤Ïº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¥ë¥ÉÊÛÅö¡Ê5¡îÄøÅÙ¤Î²¹ÅÙÂÓ¤Ç´ÉÍý¡Ë¤À¡£
¡¡¥Á¥ë¥ÉÊÛÅö¤ÎÆ³Æþ´ü¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬µ»½Ñ³«È¯¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤·»Ï¤á¤¿2010Ç¯º¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2018Ç¯º¢¤À¤«¤é¡¢Æ³Æþ´ü¤Ï8Ç¯¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¾ï²¹ÊÛÅö¤òµÕÅ¾¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÂ©¤ÎÄ¹¤¤¾¦ÉÊ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀï¹ñ»þÂå¤ËÆþ¤ë¡£
¡ÖÀ®Ä¹¥«¡¼¥Ö¤ÎË¡Â§¡×¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§
¡ÚÉÏ¤¹¿Í¡Û¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¥«¡¼¥Ö¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¸½ºß¤ÎÌäÂê¤Ë¸Ç¼¹¤·¡¢¡ÖºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´Á³Çä¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ú²Ô¤°¿Í¡Û¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È»öÁ°¤ËÂÐºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¤Íè¤Ø¤ÎÈôÌö¤Ï¡¢ÄãÀ®Ä¹¤Î¤È¤¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§ ¨¡¨¡ ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë