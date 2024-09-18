Ê¸²½Ä£

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Ê¸²½Ä£¤Ï£±£·Æü¡¢£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤Î¹ñ¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£

¡¡´·ÍÑ¶ç¤Î°ÕÌ£¤Ë´Ø¤¹¤ë£´Âò¡ÊËÜÍè¤Î°ÕÌ£¡¢ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤È¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Î°ÕÌ£¡Ë¤ÎÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢¼­½ñ¤Ê¤É¤ÇËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤È¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊý¤¬Â¿¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡Ö¼º¾Ð¤¹¤ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¾Ð¤¤¤â½Ð¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¢¤­¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¿Í¤¬£¶£·¡¦£°¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢ËÜÍè¤Î¡Ö¤³¤é¤¨ÀÚ¤ì¤º¿á¤­½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¦¡×¤È¤·¤¿¿Í¤Ï£²£¶¡¦£´¡ó¤À¤Ã¤¿¡££±£°Âå¤«¤é£·£°Âå¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ÇÁ°¼Ô¤òÁªÂò¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ë¡×¤Ï£¶£°¡¦£·¡ó¤¬¡Öµ¿¤Ã¤Æ³Ý¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢ËÜÍè¤Î¡ÖÊª»ö¤ÎËÜ¼Á¤òÂª¤¨¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ë¡×¤Ï£³£²¡¦£·¡ó¡£¡Ö°­±¿¤¬¶¯¤¤¡×¤Ï¡¢¡Ö°­¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯½õ¤«¤ëÍÍ»Ò¡×¤¬£¶£·¡¦£²¡ó¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î¡Ö°­¤¤¹Ô¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Êó¤¤¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¤¤¤ëÍÍ»Ò¡×¤Ï£²£´¡¦£³¡ó¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÄ´ºº¤Ïº£Ç¯£±¡Á£³·î¤Ë£±£¶ºÐ°Ê¾å£¶£°£°£°¿Í¤òÃê½Ð¤·¤Æ¼Â»Ü¡££³£µ£µ£¹¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£

¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤È¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ÏÂ¿¤¤¡£

¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÌòÉÔÂ­¡×¤ÏËÜÍè¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏÎÌ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌòÌÜ¤¬·Ú¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬Ìò¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ­¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖÎÏÉÔÂ­¡×¡ÖÌò¼ÔÉÔÂ­¡×¡Ö²Ù¤¬½Å¤¤¡×¤À¡£¡Ö¼ÑµÍ¤Þ¤ë¡×¤Ï¡¢¹Ô¤­µÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÄÏÀ¤¬¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ²ò·è¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¡£¡ÖÏÃ¤Î¤µ¤ï¤ê¡×¤Î¡Ö¤µ¤ï¤ê¡×¤Ï¡¢ÏÃ¤ÎÆ³ÆþÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í×ÅÀ¤Î¤³¤È¤À¡£¡ÖÇú¾Ð¡×¤Ï¡¢£±¿Í¤ÇÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¾Ð¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£

¡Ö³Î¿®ÈÈ¡×¤Ï¡¢ºá¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈÈºá¤ò¹Ô¤¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ»ÆÁÅª¡¢½¡¶µÅª¡¢À¯¼£Åª¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢°­¤¤¤³¤È¤Ç¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤ÆÈÈºá¤ò¹Ô¤¦¿Í¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£

¡¡Àµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£