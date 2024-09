熊本地震の被災から復興の歩みを進めてきた熊本市と大黒摩季がタッグを組み、復興のシンボル“熊本城ホール”開業5周年を記念して、12月4日および5日の両日、熊本城ホールメインステージにて、能登半島にエールを送るチャリティライブ<MAKI’s AID “Cheer Up! 能登半島!”〜人類みな親戚♡ Vol.2 ☆届け!熊本の声〜>を開催することが発表となった。

■チャリティライブ<MAKI’s AID “Cheer Up! 能登半島!”〜人類みな親戚♡ Vol.2 ☆届け!熊本の声〜>

プレイベント:12月4日(水) 熊本城ホールメインステージチャリティライブ:12月5日(木) 熊本城ホールメインステージ開演18:30 ※予定出演:大黒摩季ほか、多数アーティスト※詳細後日発表

関連リンク

◆<MAKI’s AID “Cheer Up! 能登半島!>特設ページ◆大黒摩季 オフィシャルサイト◆大黒摩季 オフィシャルTwitter◆大黒摩季 オフィシャルInstagram◆大黒摩季 オフィシャルYouTubeチャンネル◆大黒摩季 プライベートYouTubeチャンネル◆大黒摩季 オフィシャルFCサイト

大黒摩季は東日本大震災発生後、日本赤十字に志願するなどのボランティア活動ほか、熊本地震や北海道胆振東部地震では直後に現地を訪れて物資提供や人道支援、炊き出しなどの被災地支援活動を行ってきた。自身のホーム北海道で起きた胆振東部地震の際には、震災5日後に必要物資を即座に現地に届け、その後も慰問や支援を行うなど、常に各被災地を励まし続けている。2024年1月1日に起きた能登半島地震の際にも復興応援に着手、自らが出演するイベントの各会場で義援金募金を呼び掛けたほか、避難所で生活する皆様に少しでも元気と笑顔のきっかけを!と、「ら・ら・ら」を演奏する度にインスタグラムでの生配信とアーカイブ配信を行い、被災地とコンサート会場の気持ちを一つにしてきた。4月13日に横浜で行われた<MAKI’s AID “Cheer Up! 能登半島!” 〜人類みな親戚♡Vol.1★Kick off 横浜〜>は自らが旗を振り、賛同するアーティスト仲間とともにチャリティライブを開催。同時に石川県の珠洲市、七尾市、輪島市にパブリックビューイングを設置し、ライブの模様を被災地の方々へ生中継した。またストリーミング有料配信にて全国の善意を集め、ライブ終了後には被災地からきた物産ブースと並んで大黒自らが一人一人と握手と交わし、募金を募った。その収益のすべては能登半島への義援金として石川県の珠洲市、七尾市、輪島市に赴き、県知事や各市長に直接寄付。その後も被災地からのニーズに合わせたミニライブを開催するなど、支援活動を続けている。そして、今回のチャリティライブ<MAKI’s AID “Cheer Up! 能登半島!”〜人類みな親戚♡ Vol.2 ☆届け!熊本の声〜>開催は、チャリティライブ<人類みな親戚♡Vol.1★Kick off 横浜>を視聴していた熊本市の大西市長よりオファを受けるかたちで実現するもの。大震災を経験し、復興の歩みを進めてきた熊本より、これから復旧・復興が進み始める能登半島の被災地の方々へ、「熊本も、こんなに大きな被害を受けましたが、8年経った今はここまで復興しました! だから能登も必ずその日は来ます!」という熱いエールを送るべく、「熊本の復興のシンボルでもある熊本城ホール開業5周年記念事業として開催したい、熊本も支えてくれた大黒さんに<MAKI’s AID>としてコラボレーションして欲しい」との声かけに大黒が賛同し、快諾して実施されるチャリティコンサートとなる。<MAKI’s AID “Cheer Up! 能登半島!”〜人類みな親戚♡ Vol.2 ☆届け!熊本の声〜>は、12月4日および5日の二日間、熊本城ホールメインステージから、<人類みな親戚♡Vol.1★Kick off 横浜>の賛同アーティストによるフェス形式での元気が出るプレイリストの演奏、デジタルメディアミックス、チャリティ募金活動をはじめ、<人類みな親戚♡Vol.1★Kick off 横浜>メンバーに新たな賛同アーティストを加え、更にパワーアップして届けられるとのこと。なお、同公演はその収益から令和6年能登半島地震により被災された方々への復興支援に向けた義援金として、再び大黒摩季自身が被災地へ直接寄付しに行くとのことだ。大黒摩季はデビュー33年目を経た今も、常に進化を求め、音楽と共により自由にパワフルに様々な挑戦をし続けている。TBS日曜劇場『ブラックぺアンシーズン2』の第7話から最終話に、女優としてドラマ初出演を果たしたのも記憶に新しい。以下に、大黒摩季のコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「少なくともこの LIVE に来られる方々、そして共に音楽を奏でるミュージシャン達、全国で視聴し共鳴してくれる人達みんなが、能登地方および全国の被災地の皆様の味方&応援団=愛しい親戚♥です。私が苦しみ痛み悲しんでいる時に、心を尽くし手助けをしてくれた人を一生忘れない。その人たちのおかげで大黒摩季でいられます。だから今哀しみの中にいる人をほっとけない、見過ごせない。“〜人類みな親戚♥〜”──日本中、世界中にこの言葉が響き渡ればきっと、戦争も紛争も社会から取り残される人も減ると思います。なので私は、余計なお世話は焼き続けます♡これからも日本各地で、あなたの応援団の声を出来る限り届けていきますので、その度にどうか『一人ではない!』という事を感じていただけたら本望です⭐︎さぁ!一緒に最高のパワーを能登半島に送りましょう!熊本よ、『 熱くなれ!! 』」──大黒摩季◆ ◆ ◆