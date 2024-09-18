ºå¿À¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ë¶ÛµÞÃæ·Ñ¤®¥×¥é¥ó!!¡¡µÕÅ¾Í¥¾¡¤ØÁá¤á¤Î·ÑÅêºö¤Î¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡×¤À
¡¡ÀèÈ¯¤Ç8¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.72¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ëºå¿À¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ë¡¢¶ÛµÞÃæ·Ñ¤®ÇÛÃÖ¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÌÌ¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤ÂçÃÝ¤¬¤³¤ÎÆü1·³ÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢23Æüµð¿ÍÀï¤Þ¤ÇÀèÈ¯µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤¬1·³¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëµ¯ÍÑ¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤ª¤ë¤«¤é¤Ê¡£2Ëç¤â¤Ç¤¤ë¤·¤Ê¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÀèÈ¯¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Îµß±ç¿ØÆþ¤ê¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ï15Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç6²ó97µå¤òÅê¤²¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢20ÆüDeNAÀï¤«¤é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£22¡¢23Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ò´Þ¤á¡¢±¦¤Î¶¯ÂÇ¼ÔÉõ¤¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÍèÆüÅö½é¤ÏÃæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤Ç¡¢»î¹çÅÓÃæ¤«¤é¤ÎÅÐÈÄ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯¤ÇÍ¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹±¦ÏÓ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁá¤á¤Î·ÑÅêºö¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãæ·Ñ¤®ÂÔµ¡¤Ï°ì»þÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÚ¤ê»¥¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡×¤ÎÌòÌÜ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£