¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬à¥¤¥±¤ª¤¸áºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¡°ì»þ¤ÏÌµµ¤ÎÏ¾õÂÖ¤â¡ÄÇØÃæ²¡¤·¤¿¡ÖÇ¯¾å½÷À¡×
¡¡²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ»á¡Ê£¶£µ¡Ë¤Îà¥¤¥±¤ª¤¸á¤Ö¤ê¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¼¼»á¤Ï£±£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅÔÆâ¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¡££Ä£Ê¥Ö¡¼¥¹¤ËÎ©¤Ä¼«¿È¤Î¶á±Æ¼Ì¿¿¤òÅºÉÕ¤·¤¿¡£¸ª¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¶âÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»Ñ¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¾®¼¼ÀèÀ¸¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö²»¤âÅ·ºÍ¤À¤±¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÅ·ºÍ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´ÔÎñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢²áµî¤Ë¤ÏÁÏºî°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿²ñ¿©¤Ç¡Ø¿¼Ìë¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ä¥é¤¤¤·¡¢ºÇ¶á¤Ïºî¶Ê°ÕÍß¤¬Ê¨¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤³¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´õÂå¤ÎÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â¿ÍÃÎ¤ì¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¾®¼¼»á¤Ï¤³¤Î²ñ¿©¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿½÷ÀÊ¸²½¿Í¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÊ¸²½¿Í¤Ï¾®¼¼¤µ¤ó¤è¤êÇ¯¾å¤Ç¡¢Èà¤ÎÁ´À¹´ü¤Ë³¤³°¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ËÌµÆÜÃå¤Ç¤·¤¿¡£¾®¼¼¤µ¤ó¤Î¹ðÇò¤Ë¾ì¤¬¥·¡¼¥ó¤ÈÀÅ¤Þ¤ëÃæ¡¢¡Ø¥¢¥ó¥¿¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³¼ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤ó¤Ê¤µ¤¤¤è¡ª¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ÈÃ¡¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¼¼¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï£··î¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ê£á£ð£á£î¡¡£Å£ø£ð£ï¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡££Ä£Ê¤È¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç£³£°£°£°¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎËþÅç¤Ò¤«¤ê¤Ïº£·î£±£µÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¹¹¿·¡£¾®¼¼»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±»á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¶âÈ±¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£