¡ÚÃæÆü¡Ûµ²±¤Ë¤âµÏ¿¤Ë¤â»Ä¤ëÃË¡¡²ÃÆ£æÆÊ¿¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡¡¿·¿ÍÌî¼ê»Ë¾å½é¤Î¥×¥í½éÂÇÀÊ½éµåËÜÎÝÂÇ¡¡£²µåÃÄ¤Ç½éÂÇÀÊ½éµå¥¢¡¼¥Á¤â½é
¡¡ÃæÆü¡¦²ÃÆ£æÆÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÉðÂç¤«¤é£±£²Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡££±£³Ç¯£µ·î£±£²Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê£Ñ£Ö£Ã¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¿ÍÌî¼ê¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¥×¥í½éÂÇÀÊ½éµåËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££²£±Ç¯£¶·î¤Ë¡¢²ÃÆ£¾¢¤È¤Î£³ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±À«Æ±»Î¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¡££³Æü¸å¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï½é½Ð¾ì½éÂÇÀÊ½éµåËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£²µåÃÄ¤Ç½éÂÇÀÊ½éµå¥¢¡¼¥Á¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ£±¹æ¤Ïº¸ÂÇ¤Á¡¢ÃæÆü£±¹æ¤Ï±¦ÂÇ¤Á¡£¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÈÁö¹¶¼é¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢µ²±¤Ë¤âµÏ¿¤Ë¤â»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÉÙ¤ÊÌîµåÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¡¢¼ã¼ê¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¿·»µ®Ê¬¡£º£µ¨¤Ï£±·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²·³Àï£µ£°»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£·ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¸ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë°Õ»×¤òÅÁ¤¨¡¢µåÃÄÂ¦¤âÎ»¾µ¤·¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ëÃË¡×¤¬¡¢£±£²Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ´¤¦¤·¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¡£
¡¡¢¡²ÃÆ£¡¡æÆÊ¿¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë£±£¹£¹£±Ç¯£³·î£²£¸Æü¡¢ºë¶Ì¡¦²Ã¿Ü»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£³ºÐ¡£½ÕÆüÉôÅì¹â¤«¤é¾åÉðÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥íÄÌ»»£¶£·£±»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£²ÎÒ¡¢£±£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£´ÂÇÅÀ¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¹£°¥¥í¡£±¦ÅêÎ¾ÂÇ¡£º£µ¨Ç¯Êð£²£³£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£