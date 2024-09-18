ミランvsリバプール スタメン発表
[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 69 ラポ ナヴァ
GK 96 L. Torriani
DF 22 エメルソン
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 18 K. Zeroli
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 80 タイラー モートン
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
監督
アルネ・スロット
※28:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 69 ラポ ナヴァ
GK 96 L. Torriani
DF 22 エメルソン
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 18 K. Zeroli
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 80 タイラー モートン
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります