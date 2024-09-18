[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節](アリアンツ・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 35 M. Schmitt

DF 15 エリック・ダイアー

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 27 コンラッド・ライマー

FW 10 レロイ・サネ

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 39 マティス・テル

監督

ヴァンサン コンパニ

[ディナモ・ザグレブ]

先発

GK 33 I. Nevistić

DF 13 サミー・マエー

DF 18 ロナエル ピエール=ガブリエル

DF 22 ステファン・リストフスキ

DF 28 ケヴィン テオフィル カテリーヌ

MF 3 荻原拓也

MF 10 M. Baturina

MF 20 マルコ・ピアツァ

MF 27 J. Mišić

MF 30 マルコ・ログ

FW 9 ブルーノ ペトコヴィッチ

控え

GK 1 ダニエル・ザゴラク

GK 23 I. Filipović

DF 4 ラウール・トレンテ

DF 6 M. Bernauer

MF 5 アリヤン・アデミ

MF 7 L. Stojković

MF 8 L. Kačavenda

FW 11 A. Hoxha

FW 17 S. Kulenović

FW 19 J. Córdoba

FW 21 ナタナエル・ムブク

FW 77 D. Špikić

監督

Sergej Jakirović

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります