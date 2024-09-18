バイエルンvsディナモ・ザグレブ スタメン発表
[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節](アリアンツ・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 35 M. Schmitt
DF 15 エリック・ダイアー
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ヴァンサン コンパニ
[ディナモ・ザグレブ]
先発
GK 33 I. Nevistić
DF 13 サミー・マエー
DF 18 ロナエル ピエール=ガブリエル
DF 22 ステファン・リストフスキ
DF 28 ケヴィン テオフィル カテリーヌ
MF 3 荻原拓也
MF 10 M. Baturina
MF 20 マルコ・ピアツァ
MF 27 J. Mišić
MF 30 マルコ・ログ
FW 9 ブルーノ ペトコヴィッチ
控え
GK 1 ダニエル・ザゴラク
GK 23 I. Filipović
DF 4 ラウール・トレンテ
DF 6 M. Bernauer
MF 5 アリヤン・アデミ
MF 7 L. Stojković
MF 8 L. Kačavenda
FW 11 A. Hoxha
FW 17 S. Kulenović
FW 19 J. Córdoba
FW 21 ナタナエル・ムブク
FW 77 D. Špikić
監督
Sergej Jakirović
※28:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 35 M. Schmitt
DF 15 エリック・ダイアー
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ヴァンサン コンパニ
[ディナモ・ザグレブ]
先発
GK 33 I. Nevistić
DF 13 サミー・マエー
DF 18 ロナエル ピエール=ガブリエル
DF 22 ステファン・リストフスキ
DF 28 ケヴィン テオフィル カテリーヌ
MF 3 荻原拓也
MF 10 M. Baturina
MF 20 マルコ・ピアツァ
MF 27 J. Mišić
MF 30 マルコ・ログ
FW 9 ブルーノ ペトコヴィッチ
控え
GK 1 ダニエル・ザゴラク
GK 23 I. Filipović
DF 4 ラウール・トレンテ
DF 6 M. Bernauer
MF 5 アリヤン・アデミ
MF 7 L. Stojković
MF 8 L. Kačavenda
FW 11 A. Hoxha
FW 17 S. Kulenović
FW 19 J. Córdoba
FW 21 ナタナエル・ムブク
FW 77 D. Špikić
監督
Sergej Jakirović
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります