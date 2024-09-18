R・マドリーvsシュツットガルト スタメン発表
[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 3 エデル・ミリトン
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 アンソニー・ルオー
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
FW 8 エンゾ・ミロ
FW 26 デニズ・ウンダブ
FW 27 クリス・フューリッヒ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
GK 41 デニス・セイメン
DF 13 フランス・クレツィヒ
DF 15 パスカル・シュテンツェル
DF 23 ダン・アクセル・ザガドゥ
DF 45 チェイス・アンリ
MF 5 ヤニク・カイテル
MF 32 ファビアン・リーダー
MF 40 L. Raimund
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
FW 10 エル ビラル トゥレ
監督
セバスティアン・ヘーネス
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 3 エデル・ミリトン
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 アンソニー・ルオー
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
FW 8 エンゾ・ミロ
FW 26 デニズ・ウンダブ
FW 27 クリス・フューリッヒ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
GK 41 デニス・セイメン
DF 13 フランス・クレツィヒ
DF 15 パスカル・シュテンツェル
DF 23 ダン・アクセル・ザガドゥ
DF 45 チェイス・アンリ
MF 5 ヤニク・カイテル
MF 32 ファビアン・リーダー
MF 40 L. Raimund
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
FW 10 エル ビラル トゥレ
監督
セバスティアン・ヘーネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります