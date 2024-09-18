[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 9 キリアン・ムバッペ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 3 エデル・ミリトン

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 20 フラン・ガルシア

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

[シュツットガルト]

先発

GK 33 アレクサンダー・ニューベル

DF 4 ヨシュア・バグノマン

DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット

DF 24 ユリアン・シャボット

DF 29 アンソニー・ルオー

MF 6 アンジェロ・スティラー

MF 16 アタカン・カラソル

MF 18 ジェイミー・レーベリンク

FW 8 エンゾ・ミロ

FW 26 デニズ・ウンダブ

FW 27 クリス・フューリッヒ

控え

GK 1 ファビアン・ブレドロウ

GK 41 デニス・セイメン

DF 13 フランス・クレツィヒ

DF 15 パスカル・シュテンツェル

DF 23 ダン・アクセル・ザガドゥ

DF 45 チェイス・アンリ

MF 5 ヤニク・カイテル

MF 32 ファビアン・リーダー

MF 40 L. Raimund

FW 9 エルメディン・デミロビッチ

FW 10 エル ビラル トゥレ

監督

セバスティアン・ヘーネス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります