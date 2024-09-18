¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ì¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤19ºÐ¡×¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¿·10ÈÖ¤¬¡È¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¡¼¥íÉ÷¥´¥é¥Ã¥½¡É¤òßÚÎö¡ÖÅ·ºÍ¤À¡×CL³«ËëÀï¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë
¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹ 3-0 PSV¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î18Æü¡¿¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¿·10ÈÖ¤¬ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥´¥é¥Ã¥½¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¿·¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º1Àá¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÎPSVÀï¤Ç¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÎFW¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤¬±¦Â¤Ç¹ë²÷¤Ê°ì·â¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤Î¡Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¡¼¥íÉ÷¥´¥é¥Ã¥½¡×
¡¡º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤Ï¡¢21Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤ÈÁê¼êDF¤¬3¿Í¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï±¦¾å¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¹ë²÷¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢GK¤â¤Þ¤µ¤Ë¤ª¼ê¾å¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡19ºÐ136Æü¤Ç¤ÎCL½éÆÀÅÀ¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¡¼¥í¡Ê¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹»Ë¾åCLºÇÇ¯¾¯¥´¡¼¥ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¬CL¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ë²÷¤«¤ÄÈþ¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢ABEMA»ëÄ°¼Ô¤âÂç¶½Ê³¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¡¼¥í¤«¤è¡×¡Ö¤¦¤Þ¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥´¥é¥Ã¥½¡ª¡×¡Ö¤¦¤Ã¤á¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡×¡Ö¤ä¤Ù¡¼¤ï¡×¡ÖÅ·ºÍ¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤è¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¤â¤ó¸«¤ì¤¿¤ï¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤19ºÐ¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÁÀâ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤â¡×¡Ö¼è¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ì¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï10ÈÖ¤À¤ï¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤ÇÁð¡×¤Ê¤É¶ÃØ³¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Î¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤ò·Ñ¾µ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î10ÈÖ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¡¼¥í¤ÈÆ±¤¸¤¯ÁÏÂ¤À¤È·èÄêÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Îº¸45ÅÙ¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¡¼¥í¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¡Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¡¼¥í¡¦¥¾¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¸å·Ñ¼Ô¤ËÁê±þ¤·¤¤°ì·â¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¤½¤Î¸å¤â2¥´¡¼¥ë¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢PSV¤Ë3-1¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿WOWSPO¡¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë