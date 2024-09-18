[9.17 ラ・リーガ第7節](ソン・モイス)

※26:00開始

<出場メンバー>

[マジョルカ]

先発

GK 13 レオ・ロマン

DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ

DF 18 アントニオ・サンチェス

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

MF 5 オマール・マスカレル

MF 9 アブドン・プラッツ

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 27 ロベルト・ナバーロ

FW 17 サイル・ラリン

控え

GK 1 ドミニク・グレイフ

GK 25 イバン・クエジャル

DF 2 マテウ・モレイ

DF 16 バレリー・フェルナンデス

DF 24 マルティン・バリエント

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 14 ダニ・ロドリゲス

MF 33 D. Luna

FW 7 ベダト・ムリキ

FW 11 浅野拓磨

FW 20 シキーニョ

FW 30 Marc Domenech

監督

ハゴバ・アラサテ

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 21 ナイフ・アゲルド

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 27 ジョン・アランブル

DF 31 ジョン・マルティン

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 25 ジョン・マグナセライア

MF 28 パブロ・マリン

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 11 シェラルド・ベッカー

FW 14 久保建英

FW 19 ウマル・サディク

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります