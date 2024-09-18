マジョルカvsソシエダ スタメン発表
[9.17 ラ・リーガ第7節](ソン・モイス)
※26:00開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 13 レオ・ロマン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 18 アントニオ・サンチェス
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
MF 5 オマール・マスカレル
MF 9 アブドン・プラッツ
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 1 ドミニク・グレイフ
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 33 D. Luna
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 11 浅野拓磨
FW 20 シキーニョ
FW 30 Marc Domenech
監督
ハゴバ・アラサテ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 21 ナイフ・アゲルド
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 27 ジョン・アランブル
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 14 久保建英
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
※26:00開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 13 レオ・ロマン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 18 アントニオ・サンチェス
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
MF 5 オマール・マスカレル
MF 9 アブドン・プラッツ
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 17 サイル・ラリン
GK 1 ドミニク・グレイフ
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 33 D. Luna
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 11 浅野拓磨
FW 20 シキーニョ
FW 30 Marc Domenech
監督
ハゴバ・アラサテ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 21 ナイフ・アゲルド
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 27 ジョン・アランブル
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 14 久保建英
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります