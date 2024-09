野外HIPHOPフェス『THE HOPE』によるオリジナルスタジオライブショーケース「CUT’N by THE HOPE | LANA「Still Young More Rich (feat. Watson)」 (Dropping 9.25)」が、9月16日(月)にYouTubeで公開された。

『THE HOPE』は、勢い溢れるホープからシーンを牽引するレジェンドまで、世代を超えてHIP HOPシーンの最前線で活躍するアーティストたちが集結する音楽フェスティバル。2022年にスタートし、昨年2023年には東京・お台場特設屋外ステージで国内HIP HOPイベント記録となる3万人の観客を動員。3年目となる2024年は、同じく東京・お台場特設会場を舞台に、9月21日(土)・22日(日)の2日間にわたって開催される。

LANA

Watson

今回公開された「CUT’N by THE HOPE | LANA「Still Young More Rich (feat. Watson)」 (Dropping 9.25)」は、『THE HOPE』が企画するオリジナルスタジオライブ『CUT’N』の第二弾にあたる映像。同フェスへの出演も決まっているLANAがWatsonとともに、都心近郊の高級ナイトクラブラウンジで未発表の新曲を歌唱している。

『THE HOPE 2024』各日・2daysチケットは、それぞれプラチナムとゴールドの2券種がイープラスにて販売中。そのほか詳細は、イベント公式サイトを確認しよう。