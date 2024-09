GLAYが17thアルバム『Back To The Pops』より、収録曲「BRIGHTEN UP」を9月18日から先行配信スタートした。この楽曲は90年代にはサビが完成していたというGLAYの30年の歩みを感じられる一曲。“30年目のGLAYデビューアルバム”とも言える今回の作品を、いち早く味わえる。◆ ◆ ◆◾︎TAKUROコメント『Back To The Pops』というアルバムは、“30年目のデビューアルバム”みたいな作品です。どのアーティストもデビュー作では、それまでにライブでやってきた曲だったり、自信のある曲だったり、いろいろな考えを巡らせてアルバムにすると思います。そこにはまだ純粋な部分が多く、自分と社会との繋がりはまだ希薄だと思うし、社会と言っても学校だとか自分の半径何mかのことで、海の向こうのことではない。そこにあるのは、若いながらの自分なりの社会の見方だと思います。今回はそういうアルバムをつくることを目指していました。BRIGHTEN UPには《For 30 years we’ve been looking for little things little things》という“30年間小さなものを探していたんだ”というという意味の英語のコーラスが入っています。僕らはずっと小さいものを探して続けてきて。今もこれからもそうです。

17thアルバム『Back To The Pops』

発売日:2024年10月9日

予約:https://GLAY.lnk.to/BackToThePops_CD



「BRIGHTEN UP」先行配信

配信URL:https://GLAY.lnk.to/GLAY_BUPR



形態/価格/品番:

・G-DIRECT限定盤 / ¥18,095(税込)/ LSGC-0011

・CD+DVD / ¥6,710(税込)/ PCCN-00063

・CD ONLY / ¥3,850(税込)/ PCCN-00064



【CD 収録内容】 ※全形態共通

1. Romance Rose

2. Buddy

3. シェア

4. さよならはやさしく

5. 会心ノ一撃

6. 海峡の街にて

7. BRIGHTEN UP

8. V.

9. Beautiful like you

10. whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-

11. その恋は綺麗な形をしていない

12. なんて野蛮にECSTASY

13. シャルロ

14. Back Home With Mrs.Snowman



【初回生産限定盤封入特典】

「購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー」 ※全形態共通、初回生産分のみ封入

10月31日にZepp DiverCityで行われる

アルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

【DVD 収録内容】

・GLAY DAY SPECIAL “LIVE BY THE SEA”

1. SOUL LOVE

2. V.

3. Beautiful like you

・さよならはやさしくMusic Video

・シェアMusic Video

・Back To The Pops Member Interview & Documentary short ver.

・GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME(2曲収録予定)



【G-DIRECT盤Blu-ray 収録内容】

・GLAY DAY SPECIAL “LIVE BY THE SEA”

1. SOUL LOVE

2. シャルロ

3. V.

4. 会心ノ一撃

5. サバイバル

6. Beautiful like you

・さよならはやさしくMusic Video

・シェア Music Video

・Back To The Pops Member Interview & Documentary

・GLAY DAY SPECIAL“LIVE BY THE SEA” Documentary

・風とロック さいしょで最後のスーパーアリーナ “FURUSATO”

1. 生きてく強さ

2. 春を愛する人

3. 雪割り桜

4. BEAUTIFUL DREAMER

・SUMMER SONIC 2024

1. whodunit

2. サバイバル

3. BLEEZE

4. 会心ノ一撃

5. FATSOUNDS

・GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME(2曲収録予定)



【G-DIRECT盤 封入GOODS】

Leather key case



・ショップ別先着予約購入特典

G-DIRECT:オリジナル付箋

Amazon.co.jp:メガジャケ

セブンネットショッピング:オリジナル手ぬぐい

楽天ブックス:オリジナルボンフィン

タワーレコード:オリジナルポスター(B2サイズ)

@Loppi・HMV限定特典:オリジナル缶マグネット

他上記以外の全国CDショップ:オリジナルステッカー

