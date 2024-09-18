【Amazonセール】ゼンハイザーのワイヤレスヘッドフォン、イヤホンが特別価格で販売
【Amazon：ゼンハイザー ワイヤレスヘッドフォン、イヤホン セール】
セール期間：9月18日0時～9月25日23時59分まで
セール期間：9月18日0時～9月25日23時59分まで
Amazonは、ゼンハイザーのワイヤレスヘッドフォン、イヤホンをセール価格で販売している。セール期間は9月18日0時から9月25日23時59分まで。
対象商品にはゼンハイザーのワイヤレスヘッドフォン「M4AEBT BLACK + BTD 600 bundle」、「M4AEBT WHITE + BTD 600 bundle」、「ACCENTUM Plus Wireless ホワイト + Bluetooth発信機 BTD 600」、「CCENTUM Plus Wireless ブラック + Bluetooth発信機 BTD 600」、「ACCENTUM Wireless ホワイト + Bluetooth発信機 BTD 600」の5商品とワイヤレスイヤホン「ACCENTUM True Wireless ホワイト ＋ BTD 600」、「ACCENTUM True Wireless ブラック ＋ BTD 600」の2商品となっている。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。