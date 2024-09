【「トニカクカワイイ」29巻】9月18日 発売価格:594円

小学館は、マンガ「トニカクカワイイ」の29巻を9月18日に発売する。価格は594円。

本作は畑健二郎氏が「週刊少年サンデー」で連載している作品。TVアニメがシーズン2まで放送されており、累計発行部数は550万部を突破している。

29巻は司の血の謎に迫る内容となっており、単行本限定の描き下ろしエピソードが1話収録されている。

また、対象店舗にて単行本を購入すると、畑健二郎氏によるイラスト特典が先着で手に入る。

【「トニカクカワイイ」29巻あらすじ】

愛と命の物語、謎が謎を呼ぶ29巻!

子々孫々と連なって

いつか――

かつてナサを救ったもの。

司が分け与えた血の能力。

そこに宿る思いと記憶。

そこに渦巻く秘密の正体……

司の願いのため考え抜く29巻。

(C) Shogakukan Inc. 2021 All rights reserved.