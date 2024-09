◆上村莉菜&齋藤冬優花、櫻坂46卒業発表に驚きの声

【モデルプレス=2024/09/17】櫻坂46の上村莉菜(27)、齋藤冬優花(26)が10月23日発売の10thシングル「I want tomorrow to come」の活動をもってグループを卒業することを9月17日、自身のオフィシャルブログを通じ発表。ネット上には衝撃の声が飛び交っている。公式サイトでは、上村と齋藤について「先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、10月23日(水)発売の10thシングル『I want tomorrow to come』の活動をもって櫻坂46から卒業することになりました」と発表。具体的な卒業時期等については、決まり次第報告するという。

この発表にファンからは「嘘でしょ」「信じたくない」「しばらく立ち直れなそうにないけど、長い間グループを支えてくれてありがとう」「お疲れ様」と驚きや労いの声が続々。また、2人が卒業すると、残る一期生は小池美波1人のみとなることを受け「辛すぎる…寂しすぎる」「ついにここまで来てしまった」といった声も上がっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】