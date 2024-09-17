鳴沙山・月牙泉風景区、中秋節連休でにぎわう 中国敦煌市
15日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
【新華社敦煌9月17日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区は旧暦8月15日の「中秋節」連休（15〜17日）中、多くの人々でにぎわった。
15日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
15日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
15日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
15日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
15日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
15日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
15日、鳴沙山・月牙泉風景区を訪れた人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
15日、鳴沙山・月牙泉風景区を訪れた人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
15日、鳴沙山・月牙泉風景区を訪れた人たち。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）