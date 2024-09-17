¥¨¥ß¡¼¾Þ¿¿ÅÄ¹Ç·¤ËJAC¤Ç¤È¤â¤Ë½¤¹Ô¤·¤¿»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¡ÖÈà¤Ë¤Ï´ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£JACº²¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¡×
¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡¦µ´ÌµÎ¤¡Ê¤¤Ê¤µ¡Ë¤Þ¤ê¤¬Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¤Î17Æü¡¢ÆàÎÉ¡¦Ìô»Õ»û¤Î´Ñ·î²ñ¤Ç¸¥²Î¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿µ´ÌµÎ¤¤Ï¡¢¸µ½÷Í¥¤Ç²ÖÁÏºî²È¡¦»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤Î¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·ÝÌ¾¡£ »ÖÊæÈþ¤Ï²ÖÁÏºî²È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´Ñ·î²ñ¤Ë¤¹¤¹¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤È¡¢²Ö¡¹¤¬Îµ¤Î¤è¤¦¤ËÉñ¤¤¤¢¤¬¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê2ºîÉÊ¤ò¸¥²Ö¤·¤¿¡£¤½¤Î2ºîÉÊ¤ÎÁ°¤Ç¡¢µ´ÌµÎ¤¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤òÊôÇ¼¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡û¡Ä»þÂå·à¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¤Ç¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê63¡Ë¤È»ÖÊæÈþ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆJAC¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ë¤ÇÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤¿Ãç¡£²÷µó¤Ë¡ÖÈà¤Ë¤Ï´ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ç¤·¤¿¡£JAC¤Ç¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë²á¹ó²á¤®¤ë½¤¹Ô¤ò¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎJACº²¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ë¤·¤¿¡£