¾¾»³Àé½Õ¡¡¶¹¿´¾É¤Î¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö½ªÎ»¡¢°ìÈÌÉÂÅï¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â²óÉü¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¼Â´¶¡Ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÆü¡¹¡×
¡¡¶¹¿´¾É¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÆþ±¡Ãæ¤Î²Î¼ê¡¦¾¾»³Àé½Õ¡Ê68¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎNACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ ON THE RADIO¡×¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÊICU¡Ë¤«¤é°ìÈÌÉÂÅï¤Ø°Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï8·î¡¢¶¹¿´¾É¤Î°²½¤Î¤¿¤á¡¢10·î¤«¤éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½Õ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬½ªÎ»¤·¤¿6·î°Ê¹ß¤Î¸¡ºº¤Ç¾É¾õ°²½¤¬È½ÌÀ¤·¡¢´§Æ°Ì®¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÊó¹ð¡£²óÉü¤Þ¤Ç¤Ë3¥«·î¤Û¤ÉÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ÐÍèÇ¯¤«¤éºÆ¤Ó²Î¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÁ°½µ¤Ë°ú¤Â³¤·çÀÊ¤·¡¢DJ¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍº·¼¤¬¾¾»³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂåÆÉ¡£¼ê½Ñ¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤·¡¢¸½ºß¤ÏICU¤«¤é°ìÈÌÉÂÅï¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾¾»³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â²óÉü¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÈÖÁÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤À¾¯¤·¤Î´Ö¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤½¤·¤ÆÂåÌò¤òÌ³¤á¤ëÄ¹Ã«Àî¤Ø¡ÖÈÖÁÈ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï2008Ç¯¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢ÉÔ°ÂÄê¶¹¿´¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£