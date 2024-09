The world's most advanced high-speed Wi-Fi is coming to United with @Starlink. For free.



You’ll be able to stream, game, shop and more on seatback screens and personal devices simultaneously. Expect the same internet you get on the ground… at 35,000 feet. We expect to have… pic.twitter.com/M6ZihBBEnb— United Airlines (@united) September 13, 2024

ユナイテッド航空が、全機にStarlinkのインターネットサービスを導入すると発表しました。2025年初めにはテストが開始され、正式にStarlinkのインターネットサービスが提供される最初の旅客便は2025年後半に就航する予定とされています。United Airlines Taps Elon Musk’s Starlink for In-Flight Wi-Fi - WSJhttps://www.wsj.com/business/airlines/united-airlines-musk-starlink-flight-wifi-0f323fcc?st=wGf6Gt&reflink=desktopwebshare_permalink

United Airlines to offer free Wi-Fi using Starlink from Elon Musk's SpaceXhttps://www.cnbc.com/2024/09/13/united-airlines-spacex-starlink-internet.htmlユナイテッド航空は「今後数年間で1000機以上の航空機すべてにStarlinkを搭載する予定です」と発表し、衛星によってもたらされるインターネット通信を全顧客に無料で使えるようにすることを明らかにしました。Starlinkは既にハワイアン航空やカタール航空などの航空会社と契約を結んでいますが、ユナイテッド航空はこれまでで最大の顧客となります。ユナイテッド航空の最高顧客責任者であるリンダ・ジョジョ氏は、具体的な通信速度についてのコメントは避けつつ、「サービスについては保証する」と述べました。ジョジョ氏によると、多くの乗客が接続するとしばしば混雑する現在の回線とは異なり、Starlinkは需要が多くとも対応しきれるとのことです。ジョジョ氏は「乗客1人につき複数のデバイスを利用できるようになります。そして、まるでリビングルームにいるように、革新的な方法で動作するでしょう」と話しました。2021年、Starlinkを展開するSpaceX社はStarlinkをトラック・船舶・航空機で使えるよう規制当局に申請しており、2022年には航空機内で最大350Mbpsの通信を可能にする「Starlink Aviation」を開始することを発表しています。ハワイアン航空に搭載されたのがこのStarlink Aviationで、SpaceXのイーロン・マスクCEOは「機内通信が家でネットに接続するのと同じぐらいの感覚になる」と説明していました。航空機内で衛星ネットを利用可能にする「Starlink Aviation」2023年開始、最大350Mbpsで「家でネットにアクセスするのと同じ体験」とイーロン・マスクが豪語 - GIGAZINEStarlinkを1000機以上の航空機に展開するには、装置ごとに連邦航空局の承認を取得しなければならないなどの課題があります。SpaceXのグウィン・ショットウェルCEOは、「ユナイテッド航空の乗客は、すべての区間で、世界最先端の高速インターネットを利用できるようになります」と伝えました。