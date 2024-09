バットマン×アガットのコラボジュエリー、ジョーカー＆ハーレイ・クインのリングなどDCの世界観を表現

アガット(agete)は、「バットマン」とのコラボレーションンジュエリーを、“バットマンの日”である2024年9月21日(土)よりアガット全店舗などにて発売する。なお、渋谷パルコの期間限定ストアでは、9月19日(木)より先行発売する。

DCの人気ヒーロー「バットマン」コラボジュエリー

「バットマン」は1939年3月30日発売のコミックで初登場して以来、85周年を迎えるDCコミックスの人気キャラクター。アガットとのコラボレーションでは、DCの世界観をモチーフやストーンで表現した、ジュエリーがラインナップする。

バットマンやジョーカー、ハーレイ・クインのリング

目を引くのは、バットマン、ジョーカー、ハーレイ・クインといった人気ヒーロー&ヴィランをイメージしたカレッジリングだ。各々が背負う人生やストーリーをディテールに反映しており、たとえばバットマンのリングには、シンボルマークをストーンの両サイドに刻印。ジョーカーのリングには、ストーンを囲むようにしてトランプのモチーフを刻み込んだ。また、ハーレイ・クインのリングに目を引く真っ赤なハートが装飾されている。



加えて、映画に登場する印象的な情景やカラーを随所に落とし込んだロケットチャームも、表情豊かな仕上がりだ。

映画「ダークナイト」3部作を思わせるリングやチャームも

映画「ダークナイト」3部作を思わせるジュエリーもあわせて要チェック。コウモリを模したエンブレムをモチーフにしたチャームには選りすぐった黒曜石をあしらい、深みのある漆黒の輝きをプラスしている。グリーンとパープルに輝くストーンを装飾したリングは、不思議な色の重なりが魅力。狂気・混沌・不気味さといったジョーカーのアンバランスさと陰のある雰囲気を表現しつつ、魅惑的に仕上げている。

バットモービルのブレスレットも

この他、バットマンが運転する「バットモービル」をダイナミックにデザインしたブレスレットや、バットマンとジョーカーのミニチャームなど、遊び心あふれるジュエリーもラインナップ。バットマンのトレードマークに茨の棘を飾ったリバーシブルリング&チャームには、「進むべき道へ導いてくれる」という石言葉を持つラピスラズリをあしらい、ヒーローの苦悩と葛藤を投影した。

【詳細】

バットマン×アガット コラボレーションジュエリー

発売日:2024年9月21日(土)〜

展開店舗:アガット全店舗、渋谷パルコ 期間限定ストア(9月19日(木)〜先行発売)、公式オンラインストア

アイテム例:

・チャーム 33,000円

・ピアス 27,500円

・リングセット 154,000円(展開店舗限定商品)

・リング 33,000円



■渋谷パルコ「バットマン」85周年記念 期間限定ストア

会期:2024年9月19日(木)〜10月6日(日)

場所:渋谷パルコ 5F ポップアップスペース

住所:東京都渋谷区宇田川町15-1



All characters and elements © & TM DC and Warner Bros.

Entertainment Inc. WB SHIELD: © & TM WBEI. (s24)

外部サイト