¸òÄÌ°ÂÁ´·¼È¯¤Ø¥·¥¦¥Þ¥¤ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¡¡ºêÍÛ¸®¤È¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬Ï¢·È¡¡£²£°Æü¤Ë¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡Ö°ìÆü¹ÊóÂç»È¡×
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ÈºêÍÛ¸®¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ï£±£·Æü¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡×¤ò·ë¤ó¤À¡£¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊÈÎÇä¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢Çò¥Ð¥¤Ââ°÷¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¸ÂÄê³¨ÊÁ¤Î¤·¤ç¤¦¤æÆþ¤ì¤ò»È¤¤¡¢¡Ö¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡¡ßºêÍÛ¸®¡¡ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥¦¥Þ¥¤¡¡£±£µ¸ÄÆþ¤ê¡×¤ò£²£±Æü¤«¤é£±£°·î£²£°Æü¤Þ¤Ç¸©Æâ³°Ìó£±£¶£°Å¹ÊÞÁ´¤Æ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ò¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸©Æâ¤Î·Ù»¡½ð¤äºêÍÛ¸®¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö°ìÆü¸òÄÌ°ÂÁ´¹ÊóÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¸©·Ù¤ÈÆ±¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·¼È¯³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸©·ÙËÜÉô¤ÇÄù·ë¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸©·Ù·ÙÌ³Éô¤ÎËÙÆâ¾°ÉôÄ¹¤Ï¡Ö£±£±£¶Ç¯¤È¤¤¤¦ºêÍÛ¸®¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¯¿®ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÌîÊÂ¹¸¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤â¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¿ÀÆàÀî¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤¡¢¶¨Äê¤ò°ÕÌ£¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö°ìÆü¸òÄÌ°ÂÁ´¹ÊóÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï£²£°Æü¸á¸å£±»þÈ¾¤«¤é²£ÉÍ±ØÅì¸ý¤Î¿·ÅÔ»Ô¥×¥é¥¶¤Ç¹Ô¤¦¡£