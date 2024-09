アイドルグループ・櫻坂46の上村莉菜(27)と齋藤冬優花(26)が17日、10月23日発売の10thシングル「I want tomorrow to come」の活動をもってグループを卒業するとそれぞれのブログで発表した。公式サイトでは、上村と齋藤について「先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、10月23日(水)発売の10thシングル『I want tomorrow to come』の活動をもって櫻坂46から卒業することになりました」と発表。続けて「具体的な卒業時期等に関しましては、決まり次第ご報告させていただきます。今後とも、上村莉菜・齋藤冬優花、櫻坂46の応援のほど宜しくお願い致します」と伝えた。2人は15年8月に欅坂46(現櫻坂46)の一期生オーディションに合格。今年8月に加入9周年を迎えた。2人が卒業すると、一期生は小池美波1人となる。